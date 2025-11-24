БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Български журналист нападнат в Скопие, МВнР осъжда случая като акт на насилие от омраза
В Скопие беше извършено вербално и физическо нападение срещу журналиста и дългогодишен активист на българската общност в Република Северна Македония Владимир Перев. За инцидента съобщи самият той в публикация в сайта „Трибуна“.

По думите на 80-годишния Перев, нападението е станало в магазин в македонската столица, където „млад и силен мъж“ на опашката му отправил обидни реплики на етническа основа и му нанесъл удар в лицето. В резултат на удара са счупени очилата му. Журналистът цитира заплахи и език на омразата, отправени към него, включително призиви „българите да си ходят в България“.

Перев е подал сигнал до полицията, а случаят вече е регистриран от органите на реда.

Министерството на външните работи на България съобщи, че поддържа постоянен контакт с Владимир Перев. От дипломатическата ни мисия в Скопие заявяват, че му оказват необходимото съдействие от момента на нападението. Министър Георг Георгиев е разговарял лично с него по телефона, подчертавайки, че България ще продължи да бъде негов опора в този труден момент.

В официална позиция МВнР категорично осъжда „поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония“, като отбелязва, че подобни прояви се подхранват от насложената обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика.

От министерството заявяват, че внимателно са разгледали въпросите, поставени от Перев в публикацията му, и подчертават, че случаят е важен тест за реакцията на правоохранителните органи спрямо престъпленията от омраза. София очаква македонските власти да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и осигуряване на правосъдие.

В позицията се припомня, че европейският път на Северна Македония изисква добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително гарантирането на правата на македонските българи и спазването на общите европейски ценности.

