Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

Предлагат намаляване на законната лихва за просрочие

Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Ще се използва лихвения процент за основни операции по рефинансиране на ЕЦБ

Държавата предлага намаляване на законната лихва, която се начислява при просрочени задължения. В момента тя е 10% и една от най-високите в Европейския съюз. С колко може да бъде намалена и кой ще бъде засегнат от промяната?

Предложената по-ниска лихва от 8% е надбавка към законната лихва, която е двукомпонентна, обяснява адвокат Георги Василев. Тя се прилага при просрочени задължения като ще се използва лихвения процент за основни операции по рефинансиране на ЕЦБ.

Георги Василев, адвокат: Законната лихва вече да представлява този нов измерител плюс осем пункта.

Лихвата се прилага за неизправни длъжници и то не само по финансови продукти, но и в граждански, бизнес отношения или за задължения към държавата.

Николай Цветанов, председател на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране: Функцията на тази лихва за забава е да стимулира неизправният длъжник да не бъде такъв. Тогава, когато я намалим се намалява и стимула за неизправния длъжник - много повече хора биха решили просто да не си платят определено задължение.

Аргумент за промяната е, че надбавката е висока спрямо обичайното в ЕС, но намаляването и до 8% я понижава до най-ниското ниво допустимо от европейска директива от 2011 г., обясняват експертите.

Георги Василев, адвокат: С това намаление с 10-пунктовата надбавка към законната лихва се намалява и прихода в бюджета на държавата от забавените плащания към държавата.

Николай Цветанов, председател на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране: Паралелно с това държавата увеличава различни видове данъци, вкл. има интересни предложения за увеличение на здравни осигуровки, всякакъв вид такси. Вчера имаше друго предложение за 5 - 6 пъти на увеличение на такси за административни услуги. Ако целта е да се компенсира общественото недоволство с тази промяна - имаме лоша стратегия за изменение на законодателството и обществените отношения.

Липсва и оценка на въздействието, допълва адвокат Цветанов. Лихвата има отражение и в съдебни решения и ако се случи промяната тя би ще отражение и върху обществените отношения, очакват експерти.

