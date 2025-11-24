БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Живот в изгнание?: Затихна ли гласът на Наоко

Биляна Бонева
По света
Един от най-големите критици на руския президент - 18-годишната улична музикантка Наоко вероятно е напуснала страната

Снимка: БТА
Един от най-големите критици на руския президент - 18-годишната улична музикантка Наоко вероятно е напуснала страната.

Вчера момичето и китаристът на групата "Стоптайм" бяха освободени от ареста, където прекараха почти месец. Адвокатът им заяви, че вече са на безопасно място.

Гласът на Наоко вече заглъхна за улиците на Санкт Петербург. Според изданието "Бумага", вокалистката на група "Стоптайм" и китаристът Александър Орлов вчера са излезли от ареста през задния вход, били са отведени с полицейски автомобил и вероятно са напуснали Русия.

Според съобщения в социалните мрежи, срещу свободата си младите музиканти трябва да мълчат. Двамата бяха арестувани миналия месец за 13 дни - за организиране на публични събирания и изпълнение на песни, дискредитиращи руската армия. Последва втори арест - също за 13 дни.

Иван /01.11.2025г./: "Винаги ми е било приятно да слушам концертите на Stoptime, да се вдъхновявам от тези остатъци на нормалност."

Диана пее с групата си "Стоптайм" по улиците на Санкт Петербург от април тази година. В интервю за "Бумага" казва, че "музиката е нейния живот, а изкуството й дава свобода". Не познава живот, различен от управлението на Путин, но има мечти, които не се вписват в сегашната руска реалност. За това и смело изпълняваше песните на музиканти, обявени за чуждестранни агенти.



А привържениците й - предимно тийнеджъри, смело танцуваха лебедовия танц под звуците на "Кооператив: Лебедово езеро" - песен на забранения в Русия Noize MС, която напомня за пуча през 91-ва и медийното му отразяване по държавната телевизия с балета "Лебедово езеро".

Не е ясно дали Наоко скоро ще пее в Русия, но името й все по-често се споменава в чужбина. Докато младите музиканти са били в ареста, броят на последователите им в социалните мрежи е нараснал. А в събота в Берлин се проведе уличен концерт в подкрепа на групата "Стоптайм".

