Как една лаборатория се грижи с любов за своите експериментални животни

В Биологическия факултет на Софийския университет се грижат за лабораторни плъхове и мишки, общо около 500 животни. Диляна Стоименова е един от хората, които се грижат с любов за гризачите.

„Те могат включително и да се дресират с положителни покани, например семки. Много бързо свикват с хората, буквално като домашни любимци,“ казва тя.

Освен, че са гледани добре, гризачите помагат и на науката. Участват в експерименти на Центъра за компетентност „Биоресурси“ за разработката на нови полезни продукти. Различни растителни екстракти, преди да стигнат до хората, се прилагат на мишките и плъховете.