Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

Как една лаборатория се грижи с любов за своите експериментални животни

Деца
В Биологическия факултет на Софийския университет се грижат за лабораторни плъхове и мишки, общо около 500 животни. Диляна Стоименова е един от хората, които се грижат с любов за гризачите.

„Те могат включително и да се дресират с положителни покани, например семки. Много бързо свикват с хората, буквално като домашни любимци,“ казва тя.

Освен, че са гледани добре, гризачите помагат и на науката. Участват в експерименти на Центъра за компетентност „Биоресурси“ за разработката на нови полезни продукти. Различни растителни екстракти, преди да стигнат до хората, се прилагат на мишките и плъховете.

Ученици във Видин взеха училищното управление в свои ръце
Ученици във Видин взеха училищното управление в свои ръце
Новините 24.11.2025 г. Новините 24.11.2025 г.
Чете се за: 03:22 мин.
В София започна кампанията „Едно дете чака магия. Стани магьосник - подари му книга!“ В София започна кампанията „Едно дете чака магия. Стани магьосник - подари му книга!“
Чете се за: 01:27 мин.
„Шампиони в Златната долина“ триумфира с голямата награда на Банско филм фест „Шампиони в Златната долина“ триумфира с голямата награда на Банско филм фест
Чете се за: 01:20 мин.
Български пощи и Дядо Коледа търсят най-красивото детско писмо Български пощи и Дядо Коледа търсят най-красивото детско писмо
Чете се за: 00:45 мин.
Стартира специален онлайн празничен календар „Коледните чудеса на България“ Стартира специален онлайн празничен календар „Коледните чудеса на България“
Чете се за: 00:32 мин.

Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“ Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Предлагат намаляване на законната лихва за просрочие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Паркирането в София: Жалби срещу повишените цени на синята и...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Недостигът на лекари в Разград поставя болницата „Св. Иван...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
