Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат заплатите им

Зоя Велинова от Зоя Велинова
Всичко от автора
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази

Недоволството е под надслов „Няма да ни излъжете“

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Млади лекари от инициативата „Бъдеще в България“ излизат на пореден протест пред здравното министерство. Той е под надслов: „Няма да ни излъжете“. Недоволството е провокирано от неяснотата около формирането на възнагражденията им в новия бюджет на Националната здравноосигурителна каса.

Това е седми пореден протест на младите лекари в рамките на няколко месеца. Множество обещания от страна на политиците. Няколко варианта как точно да се разпределят парите за по-високи заплати. В крайна сметка на първо четене беше приет проекто-бюджета на Здравната каса и в него са заложени 260 милиона евро, които трябва да отидат за по-високи възнаграждения на младите лекари и за по-добри условия на труд. Как ще стане това все още не е ясно. Затова и мотото на младите хора е: „Няма да ни изложите“.

„Те ги хвърлят тези пари и казват на хората, че са за нас, но не казаха как точно ще стигнат до нас. И в крайна сметка това, което ще се получи, е че следващата година колегите ще продължават да получават тези обидни заплащания и ще се питат: добре, къде са тези пари? И те няма да стигнат до нас. Ще стигнат отново при директорите и отново от тях ще зависи дали ще ги разпределят до тези, които извършват реално работата."

"Вариантът с клиничните пътеки, които предлагат в новия бюджет, не ни устройва. Тези клинични пътеки не се знае къде ще отидат, за какво — те отиват при болниците, те ги разпределят по какъвто начин искат. Това значи, че за младите лекари не е точно ясно дали ще стане нещо, какво ще стане и т.н."

"Ние искаме точно определени, конкретни суми, които медиците ще получават за техния стаж и за работата, която вършат в болницата, защото тя не е малко изобщо.“

Днес изтече срокът, в който трябваше да се дават нови предложения за преминаване и приемане на второ четене на проектобюджета за Здравната каса, така че въпросът остава отворен.

Вижте повече в прякото включване на Зоя Велинова.

#млади лекари #протест

