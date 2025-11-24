БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

Желязков: Работим за това да има пълни компенсации до края на годината за животновъдите

Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Ситуацията е овладяна и от 100 обявени огнища на заболявания по дребните преживни животни през лятото, през ноември те спадат до четири

Желязков: Работим за това да има пълни компенсации до края на годината за животновъдите
Работим за това до края на 2025 година собствениците на пострадалите стопанства от заболяванията по дребните преживни животни да получат компенсациите си в пълен размер. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на работна среща със съпредседателите на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация и министърът на земеделието и храните Георги Тахов. Премиерът каза още, че мерките, които държавата предприе през пролетта и лятото на тази година за ограничаването на заболяванията са дали положителни резултати.

От своя страна министър Георги Тахов информира, че ситуацията е овладяна и от 100 обявени огнища на заболявания по дребните преживни животни през лятото, през ноември те спадат до четири на брой, което подкрепя позицията, че към момента не се налага ваксинация на животните.

По време на срещата беше обсъден достъпът до финансиране на малките и уязвимите стопани. Очаква се с инициираната промяна в Закона за подпомагане на земеделските производители да се увеличи прагът на гаранционно покритие от 50% на 80% за издаваните от „Национален гаранционен фонд“ ЕАД гаранции по схемите по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и по Стратегическия план 2023-2027 година.

#премиерът Росен Желязков #министър Георги Тахов #животновъди #компенсации

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в...

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Социална искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Социална искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука
Чете се за: 02:50 мин.
Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ) Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско? Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско?
Чете се за: 01:42 мин.
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Чете се за: 01:50 мин.
Заради кадрови проблеми болницата в Разград е пред затваряне Заради кадрови проблеми болницата в Разград е пред затваряне
Чете се за: 02:17 мин.

Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“ Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Социална искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите Социална искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Чете се за: 01:00 мин.
Български футбол
