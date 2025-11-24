Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор

Задържаният кмет на Варна Благомир Коцев беше преместен от София във Варненския затвор. Това разпореди съдия Светла Даскалова от Варненския окръжен съд, която беше определена за съдия-докладчик по делото.

Малко преди 17:00 часа Благомир Коцев беше транспортиран до затвора, тъй като в момента се извършва ремонт на следствената служба във Варна.

Припомняме, че кметът на Варна беше арестуван на 8 юли тази година. Той прекара 4 месеца и половина в ареста и в затвора в София, преди да бъде върнат във Варна. В морския град ще се гледа делото срещу него. Коцев е обвинен за участие в престъпен сговор, подкупи и принуда с цел имотна облага.

Снимки: Петър Дойкински

На 27 ноември са насрочени за разглеждане постъпилите молби от адвокатите на Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение “задържане под стража”.