БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази

Протестиращите блокираха временно движението по бул. „Цар Освободител“

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

КНСБ организира протест срещу бюджета в центъра на София с настояване за 10% увеличение на заплатите в някои сектори. По думите им предвиденото в бюджета на този етап не е достатъчно. За около час хората блокираха движението по бул. „Цар Освободител“ и настояха за хоризонтална политика по доходите от 10%, законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне, както и прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждането на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

Близо 62 млн. евро за недофинансираните структури от секторите „Държавно управление“ и „Транспорт“ — за тези допълнителни средства настояват от КНСБ дни преди приемането на държавния бюджет. Според тях това ще позволи 10% ръст на възнагражденията на хората в тези сектори. Около 12 млн. евро са необходими за Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.

Галина Ганчева, служител на НОИ – Велико Търново: „Средната заплата на експерт започва от 1600–1800 лева осигурителен доход. Нашият протест е, защото увеличението, предвидено в бюджет 2026, е до 5%.”

Станислав Йорданов, служител на НАП: „От много време насам увеличенията, които се дават, са изключително малки. Има ограничение в Закона за държавния служител и нямаме право на абсолютно никакви други доходи. В много други сфери могат да работят допълнително, а ние нямаме това право.”

Необходимите средства за сектор „Транспорт“ са малко над 50 млн. евро — от които 15 млн. за субсидия за БДЖ, около 8 млн. евро за „Български пощи“ и малко над 27 млн. евро за градския транспорт в София, Варна и Русе.

Петър Бунев, председател на синдиката на железничарите в България: „Средната заплата е 2400, но заплатите на тези хора започват от 1200 до 1909 лева е на машиниста, която е най-високата за работниците.”

Валентин Данов, служител в „Метрополитен“ ЕАД: „Искаме да ни обърнат внимание. Не сме само секторът този път „Градски транспорт“, а много други сектори не са вкарани за доходите за следващата година, тъй като знаем, че еврото влиза в сила и всеки се притеснява как ще се оправя с личните финанси.”

Лина Костадинова, председател на „Товарни превози“ – Пловдив: „Имаме колективен трудов договор. Член 33 от този договор дава възможност на хората да се дадат някакви допълнителни средства за лоши условия. До момента — нищо. Не се спазва и колективният трудов договор.”

Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ: „Те за поредна година са пренебрегнати и хората са тук да покажат, че не са втора ръка хора. И се надяваме това, което ще направим днес с показването на реалните заплати в секторите, да се разбере, че това не са едни богаташи, които цяла България трябва да скача и да обвинява, че са избрали работата, която вършат с удоволствие в името на развитието на държавата.”

Предстои бюджетът за следващата година да бъде гласуван на второ четене.

#социални искания #КНСБ #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
2
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
3
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
4
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
5
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
6
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Регионални

Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
Паркирането в София: Жалби срещу повишените цени на синята и зелената зони Паркирането в София: Жалби срещу повишените цени на синята и зелената зони
Чете се за: 03:05 мин.
Желязков: Работим за това да има пълни компенсации до края на годината за животновъдите Желязков: Работим за това да има пълни компенсации до края на годината за животновъдите
Чете се за: 01:30 мин.
Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука
Чете се за: 02:50 мин.
Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ) Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско? Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско?
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“ Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Чете се за: 01:00 мин.
Български футбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ