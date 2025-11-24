Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите

КНСБ организира протест срещу бюджета в центъра на София с настояване за 10% увеличение на заплатите в някои сектори. По думите им предвиденото в бюджета на този етап не е достатъчно. За около час хората блокираха движението по бул. „Цар Освободител“ и настояха за хоризонтална политика по доходите от 10%, законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне, както и прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждането на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

Близо 62 млн. евро за недофинансираните структури от секторите „Държавно управление“ и „Транспорт“ — за тези допълнителни средства настояват от КНСБ дни преди приемането на държавния бюджет. Според тях това ще позволи 10% ръст на възнагражденията на хората в тези сектори. Около 12 млн. евро са необходими за Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.

Галина Ганчева, служител на НОИ – Велико Търново: „Средната заплата на експерт започва от 1600–1800 лева осигурителен доход. Нашият протест е, защото увеличението, предвидено в бюджет 2026, е до 5%.” Станислав Йорданов, служител на НАП: „От много време насам увеличенията, които се дават, са изключително малки. Има ограничение в Закона за държавния служител и нямаме право на абсолютно никакви други доходи. В много други сфери могат да работят допълнително, а ние нямаме това право.”

Необходимите средства за сектор „Транспорт“ са малко над 50 млн. евро — от които 15 млн. за субсидия за БДЖ, около 8 млн. евро за „Български пощи“ и малко над 27 млн. евро за градския транспорт в София, Варна и Русе.

Петър Бунев, председател на синдиката на железничарите в България: „Средната заплата е 2400, но заплатите на тези хора започват от 1200 до 1909 лева е на машиниста, която е най-високата за работниците.”

Валентин Данов, служител в „Метрополитен“ ЕАД: „Искаме да ни обърнат внимание. Не сме само секторът този път „Градски транспорт“, а много други сектори не са вкарани за доходите за следващата година, тъй като знаем, че еврото влиза в сила и всеки се притеснява как ще се оправя с личните финанси.” Лина Костадинова, председател на „Товарни превози“ – Пловдив: „Имаме колективен трудов договор. Член 33 от този договор дава възможност на хората да се дадат някакви допълнителни средства за лоши условия. До момента — нищо. Не се спазва и колективният трудов договор.”

Тодор Капитанов, вицепрезидент на КНСБ: „Те за поредна година са пренебрегнати и хората са тук да покажат, че не са втора ръка хора. И се надяваме това, което ще направим днес с показването на реалните заплати в секторите, да се разбере, че това не са едни богаташи, които цяла България трябва да скача и да обвинява, че са избрали работата, която вършат с удоволствие в името на развитието на държавата.”

Предстои бюджетът за следващата година да бъде гласуван на второ четене.