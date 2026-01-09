БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обстановката в русенско след снеговалежите се нормализира, няма населени места без ток и вода

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Обстановката в русенско след снеговалежите се нормализира, няма населени места без ток и вода
Снимка: БТА/Архив
Обстановката в русенско бързо се нормализира след вчерашните снеговалежи.

Пътищата са проходими при зимни условия, няма бедстващи хора, както и населени места без ток и вода, съобщиха за БНТ от областната администрация.

Електроснабдяването на три от селата, което беше нарушено снощи е напълно възстановено. Няма опашки от тежкотоварни камиони в района на Бяла и Дунав мост. Движението там е нормално, при условията на ремонт.

В района на село Бъзън, по пътя Русе - Варна все още има снегонавявания, които се разчистват поетапно, но пътя е отворен. Движението в посока Русе - София също е възстановено, но съществува вероятност за поледици, затова от АПИ призовават да се шофира внимателно и със съобразена скорост.

През изминалото денонощие са регистрирани около 2 сантиметра сняг, но поривите на вятъра достигаха до 100 километра в час, което е допринесло за образуването на преспи, съобщиха от метеорологичната служба на АППД.

#без ток и вода #Русенско #снеговалежи

