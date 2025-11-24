Ще има ли мир в Украйна?

Лидерите от Европейския съюз обсъждат усилията за постигането на мир в Украйна в кулоарите на срещата на върха Европейски Съюз - Африкански съюз, която започна в Ангола.

Част от ръководителите участват чрез видеоконферентна връзка. Европейците изготвиха контрапредложение на плана от 28 точки, представен от Съединените щати миналата седмица.

Европейските лидери определиха плана като прекалено благоприятен за Русия.

В Женева продължават разговорите между представители на Киев и Вашингтон по темата.

Ключова точка от европейското предложение са гаранциите за сигурност - Киев трябва да получи същата защитна клауза, каквато има в член 5 от Устава на НАТО.

Променена е точката, която изисква в Конституцията на Украйна да бъде записано, че няма да става член на пакта, съобщи германския външен министър Йохан Вадефул.

Преговорите за разпределяне на територията трябва да започнат от фронтовата линия, вместо да се базират на предварителни убеждения коя територия е на практика руска, както е в американския план, който предвижда също Донецк, Луганск и Крим да бъдат международно признати за руски.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев ще продължи да работи с партньорите си за компромисно предложение, което да доведе до мир.

"Има доклади от делегацията ни относно резултатите от преговорите. Това бяха изчерпателни преговори. Работим много усърдно по нужните стъпки, за да сложим край на войната. Важен е диалогът с американските преговарящи и има сигнали, че екипът на президента Тръмп чува нашите искания", коментира Зеленски.

Според европейския документ, по данни на Ройтерс, украинската армия трябва да бъде ограничена на 800 000 души редовен състав, вместо предложените 600 000. Европейските сили обсъждат и как точно да се използват руските замразени активи за възстановяването на Украйна.

Американският план предвижда 50% от приходите от възстановяването да бъдат усвоени от Съединените щати. Президентът Зеленски заяви, че решението за замразените руски активи е ключово, и че "врагът трябва да плати за агресията". Преговорите продължават и днес. Европейските лидери ще се срещнат в Ангола, за да обсъдят прогреса.

"Това е жив документ, всеки ден се променя. Някои точки включват ролята на ЕС или НАТО. Засега сме ги оставили настрана, защото говорихме със съветниците по национална сигурност на различни европейски страни. Ще трябва да водим дискусии с тях, защото това ги касае", коментира държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Докато бяха в ход преговорите в Женева, руската атака продължи с пълна сила – масирани удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 12 души в Харков. Сред ранените има деца на възраст 11 и 12 години. Регистрирани са общо 15 удара на 6 различни места във втория по големина град в Украйна.