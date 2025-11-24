Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го

Европейско контрапредложение за мир в Украйна беше изготвено от ЕС - Великобритания, Франция и Германия.

Насрещното предложение стъпва върху плана от 28 точки на САЩ, но го преразглежда точка по точка с предложени изменения и заличавания. Агенция "Ройтерс" цитира контрапредложението.

Следва пълният текст:

1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.

2. Ще бъде постигнато пълно и окончателно споразумение за ненападение между Русия, Украйна и НАТО. Всички неясноти от последните 30 години ще бъдат разрешени.

(Точка 3 от плана на САЩ е изтрита. В проекта на плана, видян от "Ройтерс", им се казва: "Ще се очаква Русия да не нахлува в съседите си и НАТО да не се разширява допълнително").

4. След подписването на мирно споразумение ще се осъществи диалог между Русия и НАТО, за да се разгледат всички проблеми със сигурността и да се създаде среда за деескалация, за да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за свързаност и бъдещи икономически възможности.

5. Украйна ще получи стабилни гаранции за сигурност.

6. Размерът на украинската армия ще бъде ограничен до 800 000 души в мирно време.

7. Присъединяването на Украйна към НАТО зависи от консенсус на членовете на НАТО, какъвто не съществува.

8. НАТО се съгласява да не разполага постоянно войски под свое командване в Украйна в мирно време.

9. Изтребители на НАТО ще бъдат разположени в Полша.

10. Гаранция на САЩ, която отразява член 5.

а. САЩ ще получат компенсация за гаранцията.

б. Ако Украйна нахлуе в Русия, тя губи гаранцията.

в. Ако Русия нахлуе в Украйна, в допълнение към силен координиран военен отговор, всички глобални санкции ще бъдат възстановени и всякакъв вид признание за новата територия и всички други ползи от това споразумение ще бъдат оттеглени.

11. Украйна отговаря на условията за членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до пазара на Европа, докато тече оценката.

12. Стабилен пакет за глобално преустройство за Украйна, включително, но не само:

a. Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиции в бързо развиващи се индустрии, включително технологии, центрове за данни и усилия в областта на изкуствения интелект.

б. САЩ ще си партнират с Украйна за съвместно възстановяване, развитие, модернизиране и експлоатация на газовата инфраструктура на Украйна, която включва нейните тръбопроводи и съоръжения за съхранение.

в. Съвместни усилия за възстановяване на засегнатите от войната райони за възстановяване, преустройство и модернизиране на градове и жилищни райони.

г. Развитие на инфраструктурата.

д. Добив на минерали и природни ресурси.

е. Световната банка ще разработи специален пакет за финансиране, който да осигури финансиране за ускоряване на тези усилия.

13. Русия ще бъде постепенно реинтегрирана в световната икономика:

а. Облекчаването на санкциите ще бъде обсъждано и договаряно на етапи и за всеки отделен случай.

б. САЩ ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество, за да се стремят към взаимно развитие в областите на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за данни, редките земни елементи, съвместните проекти в Арктика, както и различни други взаимноизгодни корпоративни възможности.

14. Украйна ще бъде напълно реконструирана и компенсирана финансово, включително чрез руски суверенни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите на Украйна.

15. Ще бъде създадена съвместна работна група по сигурността с участието на САЩ, Украйна, Русия и европейските страни, която да насърчава и прилага всички разпоредби на това споразумение.

16. Русия ще закрепи законодателно политиката на неагресия спрямо Европа и Украйна.

17. САЩ и Русия се съгласяват да разширят договорите за неразпространение и контрол върху ядрените оръжия, включително "Справедлив старт".

18. Украйна се съгласява да остане неядрена държава съгласно Договора за неразпространение на ядрено оръжие.

19. Запорожката АЕЦ ще бъде рестартирана под надзора на Международната агенция за ядрено оръжие, а произведената енергия ще бъде разпределена справедливо в съотношение 50 на 50 между Русия и Украйна.

20. Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.

21. Украйна се ангажира да не си връща окупираната суверенна територия с военни средства. Преговорите за териториални размени ще започнат от линията на съприкосновение.

22. След като бъдат договорени бъдещите териториални споразумения както Руската федерация, така и Украйна се ангажират да не променят тези споразумения със сила. Гаранции за сигурност няма да се прилагат, ако има нарушение на това задължение.

23. Русия няма да възпрепятства използването на река Днепър от Украйна за целите на търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободно движение на зърно през Черно море.

24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на открити въпроси:

а. Всички останали военнопленници и тела ще бъдат разменени на принципа "Всички за всички".

б. Всички цивилни задържани и заложници ще бъдат върнати, включително децата.

в. Ще има програма за събиране на семейства.

г. Ще бъдат предвидени мерки за справяне със страданията на жертвите от конфликта.

25. Украйна ще проведе избори възможно най-скоро след подписването на мирното споразумение.

26. Ще бъдат предвидени мерки за справяне със страданията на жертвите на конфликта.

27. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото прилагане ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвет за мир, председателстван от президента Доналд Тръмп. Ще има санкции за нарушаване.

28. След като всички страни се споразумеят за този меморандум, незабавно ще влезе в сила прекратяване на огъня, след като и двете страни се оттеглят към договорените точки, за да започне прилагането на споразумението. Условията за прекратяване на огъня, включително мониторингът, ще бъдат договорени от двете страни под наблюдението на САЩ.