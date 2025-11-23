Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон?

Тежки преговори в Женева - делегации от Украйна и Съединените щати обсъждат плана на Вашингтон за слагане на край на войната. Преди по-малко от час американският държавен секретар Марко Рубио обяви, че е постигнат значителен напредък, но и че нищо не е окончателно, докато не бъде обсъдено лично от американският и украинският президент. На разговорите присъстват и представители на Великобритания, Германия и Франция. Предложението от 28 точки, което по думите на Доналд Тръмп не е окончателно, предизвика бурни реакции както в Европа, така и в Украйна. А на фона на дипломатическите усилия в Швейцария, Тръмп обвини Володимир Зеленски в неблагодарност.

Четири дни преди крайния срок, който постави на Украйна за одобрение на мирния му план, Доналд Тръмп отправи остри критики както към Володмир Зеленски, така и към Европа.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Украинските "лидери" не са изразили никаква благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия."

За пореден път повтори и тезата си, че ако той е бил президент, войната нямаше да започне, но този път освен Джо Байдън, обвини и Зеленски за конфликта. Коментарът на Тръмп идва в момент, в който на масата за преговори в Женева делегации от Вашингтон и Киев обсъждат 28-те точки. Предложението - съдържащо много повече ползи за Москва, отколкото за Киев, се приема като де факто капитулация от много украинци. След появилите се твърдения, че авторите са от Русия, а не от Съединените щати, американският държавен секретар Марко Рубио отхвърли подобна теза в профила си в Екс.

След двучасова среща с украинската делегация, Рубио определи днешните разговори като "най-големия прогрес от началото на мандата на Тръмп". А началника на канцеларията Андрий Йермак подчерта, че Украйна оценява помощта, която получава от Съединените щати.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Към момента е постигнато споразумение, че американското предложение за мир може да включва елементи, базирани на украинската гледна точка и от критично значение за украинските интереси."

В Женева за разговорите бяха и съветниците по сигурността на лидерите на Великобритания, Франция и Германия. А от срещата на Г-20 европейските лидери напомниха какви са червените линии за тях.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Няколко са ключовите елементи, необходими за справедлив и траен мир. Първо: границите на могат да бъдат променяни чрез сила. Второ: не може да има ограничения върху големината на армията на Украйна, които биха я направили уязвима за бъдещи нападения и така биха подкопали европейската сигурност. Трето: ролята на ЕС за гарантирането на мир в Украйна, трябва да бъде зачетена. Украинците са избрали да вървят по пътя на Европа. Той започва с възстановяването на страната, с интеграцията ѝ в единния пазар и отбрана и накрая - с присъединяване към съюза."

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Не казвам, че съм песимист, но към момента не съм и убеден, че желаното от президента Тръмп решение може да бъде постигнато в следващите няколко дни."

снимки: БТА

В изминалите дни европейските лидери критикуваха голяма част от предложенията в плана, а ЕС и НАТО напомниха, че не е възможно да бъдат взимани решения за тях, без да бъдат попитани. Ройтерс публикува и няколко контрапредложения от европейска страна сред които - армията на Украйна да бъде в размер на най-малко 800 хиляди души, а разговорите за територии да се водят едва след края на сраженията и след замразяване на линията на конфликта.