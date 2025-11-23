БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Зеленски призова съюзниците на Украйна да й помогнат за противовъздушната отбрана

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
визита украинския президент зеленски испания
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Президентът Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна да помогнат за подобряване на противовъздушната отбрана на страната в условията на продължаващите руски атаки, докато в Женева започнаха преговори по мирния план, предложен от американския , предаде ДПА.

Отбелязвайки началото на преговорите с участието на САЩ, Германия, Великобритания и Франция, Зеленски написа в Teлеграм:

„Успоредно с дипломатическия път, трябва да направим всичко възможно, за да засилим защитата си срещу тези жестоки руски атаки.“

Украинският президент добави:

„Много е важно да ускорим всички наши споразумения с партньорите ни за системи за противовъздушна отбрана и ракети.“

Преговорите в Женева днес са посветени на обсъждането на плана от 28 точи на Тръмп за прекратяване на войната, която започна с руската инвазия през февруари 2022 г.

Планът призовава Украйна да направи териториални и други отстъпки, а Зеленски заяви, че страната е изправена пред „един от най-трудните моменти в нашата история“.

В публикацията си в Teлеграм Зеленски заяви, че през изминалата седмица Русия е изстреляла над 1050 дрона, около 1000 планиращи бомби и над 60 ракети и крилати ракети срещу Украйна.

#Влодимир Зеленски #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
2
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
3
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
4
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев
5
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето...
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
6
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европа

САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
Чете се за: 00:45 мин.
Мирният план за Украйна: Делегации от Киев и Вашингтон се срещат в Женева Мирният план за Украйна: Делегации от Киев и Вашингтон се срещат в Женева
Чете се за: 00:57 мин.
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
Канадският премиер Карни и френският президент Макрон на Г-20: Твърда подкрепа за Украйна и призив за стабилност в Газа Канадският премиер Карни и френският президент Макрон на Г-20: Твърда подкрепа за Украйна и призив за стабилност в Газа
Чете се за: 01:27 мин.
Украйна създаде делегация за консултации по стъпките към спиране на войната Украйна създаде делегация за консултации по стъпките към спиране на войната
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост
ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от...
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Сняг заваля на Витоша Сняг заваля на Витоша
Чете се за: 00:25 мин.
Регионални
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Политически коментари за решението на ОИК-Варна
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Продължава спадът на цените на плодовете и зеленчуците на едро в...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ