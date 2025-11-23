Република Южна Африка предаде председателството на Г-20 на САЩ

Република Южна Африка предаде председателството на Г-20 на Съединените щати, без те да присъстват. Причината е бойкот на американския президент Доналд Тръмп.

Страните присъстващи на форума приеха декларация за глобалните въпроси на закриващата церемония. Южноафрикански представители съобщиха, че е имало натиск от Белия дом да не го правят.

Президентът на страната Сирил Рамафоса заяви, че никой не може да засенчва първият форум на Г-20 с африканско председателство. Приетата декларация поставя на фокус проблемите на Глобалния юг, като една от целите е промяна в международните валутни бордове, за да се подпомогнат страните с нисък доход.

Причината за бойкота на американския президент са обвинения към Република Южна Африка, че има расизъм към бялото малцинство на институционално ниво.