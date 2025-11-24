Вицепрезидентът Йотова: Това е бюджетът, който да осигури на някои изборите без реформи

Според вицепрезидента Илияна Йотова колкото и да се казва, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен от него. Тя визира протестите за повече средства на различни социални групи.

Йотова добави още, че това е бюджет без никакви реформи, който трябва да осигури изборите на някои.