Вицепрезидентът Йотова: Това е бюджетът, който да осигури на някои изборите без реформи

Няколко неща са смущаващи, подчерта Илияна Йотова

Илияна Йотова
Снимка: БТА
Според вицепрезидента Илияна Йотова колкото и да се казва, че това е най-добрият бюджет, очевидно никой не е доволен от него. Тя визира протестите за повече средства на различни социални групи.

Йотова добави още, че това е бюджет без никакви реформи, който трябва да осигури изборите на някои.

"Смущаващи са няколко неща - първо съкратените срокове между първо и второ четене, все пак става въпрос за най-важният закон на държавата и предопределяне на бъдещето ни за следващата година, второ - този бюджет има един елемент в него, който най-малко се коментира, но той действително е изключително тревожен и това е обещанието за нови 10 млрд. дълг. За мен това е бюджет, който трябва да осигури на някои изборите без никакви реформи, без никаква визия за развитие на икономиката, а що се отнася до социалните елементи в него те не могат да бъдат сами за себе си. Тогава, когато нямаш никакво производство и никаква икономика, няма как само да се изпразва хазната", заяви вицепрезидентът Илияна Йотова.

