Заради кадрови проблеми болницата в Разград е пред затваряне

от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Въпреки усилията за привличане на медицински кадри, в няколко отделения позициите остават незаети

Проблемът с липсата на лекари у нас поставя редица болници пред сериозно изпитание. Една от най-засегнатите е Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" в Разград. Тя вече месеци наред работи без достатъчно лекари. Въпреки усилията за привличане на медицински кадри, в няколко отделения позициите остават незаети.

В болницата липсват специализанти по акушерство и гинекология, анестезиология и интензивно лечение, кардиология, инфекциозни болести, психиатрия. Хората в Разград се притесняват, че недостигът на лекари може да ги остави без адекватно лечение. Ако кризата се задълбочи, пациентите от региона ще бъдат принудени да търсят помощ в Търговище, Шумен или Исперих.

Абибе: "За мен това е недопустимо. Един областен град да няма болница..."

Себля: "Не останаха доктори. А младите не искат да останат в България. Защото е ниско заплащането".

Според разградчани най-големият проблем е, че младите медици търсят по-високо заплащане и по-добри условия на труд, затова се надяват държавата да се намеси, за да задържи специалистите у нас.

"Трябва да се помисли... няма кой да помисли, освен държавата. Имаше доста стажанти, но след обучението им... не знам колко ще останат в Разград", коментира жител на Разград.

Ръководството на болницата отказа да коментира ситуацията с кадровите проблеми в лечебното заведение. Оттам уверяват, че до затваряне на болницата няма да се стигне. От Здравното министерство отговориха за БНТ, че лечебното заведение няма просрочени финансови задължения. Недостигът на медицински кадри могат да компенсират с проекта за специализанти. На всеки един от тях се предоставя финансов стимул в размер на две и половина минимални работни заплати допълнително към месечното им възнаграждение. Трима специализанти от Разград са се класирали по тази програма.

#болницата в Разград #недостиг на лекари #Разград

