Бомбен атентат в Пакистан взе най-малко 3 жертви

Самоубийствен атентат взе три жертви в Пакистан.



Бомбеното нападение е станало до щаб квартира на силите за сигурност.

По данни на полицията са чути две експлозии от двама отделни атентатори.

Единият се е взривил до щаб квартирата, а другият е бил застрелян от полицията близо до паркинг.

Към момента нито една групировка не е поела отговорност за нападението, макар някои медии да посочват, че пакистанските талибани са били отговорни за подобни нападения в миналото.