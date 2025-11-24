БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бомбен атентат в Пакистан взе най-малко 3 жертви

Бомбеното нападение е станало до щаб квартира на силите за сигурност

Пакистан бомбен атентат жертви
Самоубийствен атентат взе три жертви в Пакистан.

Бомбеното нападение е станало до щаб квартира на силите за сигурност.

По данни на полицията са чути две експлозии от двама отделни атентатори.

Единият се е взривил до щаб квартирата, а другият е бил застрелян от полицията близо до паркинг.

Към момента нито една групировка не е поела отговорност за нападението, макар някои медии да посочват, че пакистанските талибани са били отговорни за подобни нападения в миналото.

