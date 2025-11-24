Избори в Република Сръбска: Печели кандидатът на Милорад Додик

С близо 51 процента кандидатът на управляващите в Република Сръбска Синиша Каран печели предсрочните президентски избори при преброени 93% от гласовете.



Опонентът му от опозицията Бранко Блануша събра 48%.

Вотът ще определи дали предимно населеният със сърби регион ще продължи със сепаратистката реторика на бившия президент Милорад Додик, който беше отстранен от длъжност.

Новият президент ще има мандат от 1 година до следващите редовни избори.

Додик беше осъден за неподчинение на заповедите на Международния върховен представител, който пази мира в Босна и Херцеговина.