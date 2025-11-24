Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в Харков.



Сред пострадалите има деца на възраст 11 и 12 години.

Регистрирани са общо 15 удара на 6 различни места във втория по големина град в Украйна.

Вашингтон и Киев излязоха с обща позиция, според която има напредък в преговорите за примирие.

Президентът Володимир Зеленски каза, че "има знак, че екипът на Доналд Тръмп ни чува".

Европейският съюз също излезе с план за примирие, който предлага Украйна да има по-голяма армия, отколкото по американския план, както и преговорите за територия да започнат от фронтовата линия, вместо от убеждение коя територия трябва да е руска или украинска.

Доналд Тръмп даде ултиматум на Киев да приеме американския план до този четвъртък, което включва да се откаже от амбициите си да стане член на НАТО.