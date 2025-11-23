БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Ръст на цените на имотите в Благоевград заради влизането в еврозоната

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Много хора решават да вложат спестяванията си в имоти

Сделките с недвижими имоти у нас продължават да растат и през третото тримесечие на 2025 година. По данни на брокери регистрираните покупко-продажби за периода са близо 57 600, което е с около 7% повече спрямо миналата година. Подобна тенденция се наблюдава и в Благоевград.

Все повече благоевградчани решават да вложат спестяванията си в имоти. Сред тях е и Анелия, която търси подходящ апартамент повече от година.

Анелия Пеудова: "Изискванията ми не са нищо кой знае какво. Не държа на топ локация, идеален център, по-скоро широк център, "Запад", по-странични квартали, но в същото време и близо до центъра."

Анелия признава, че решението ѝ да купи имот е повлияно и от предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари — дата, след която се очаква цените да се повишат.

Анелия Пеудова: "Мисля, че на този етап трябва човек да инвестира събраните средства, които има, преди евентуалното навлизане на еврото и промяната на валутата."

Според брокерите влизането ни в еврозоната ще окаже влияние върху пазара, но не е основен фактор за регистрираното поскъпване.

  • Мартин Кацарски, брокер на недвижими имоти: "Това се дължи преди всичко на инфлационните фактори, които имахме в държавата, на покачването на цените на труда, на покачването на цените на материалите и оттам и увеличеното търсене."

Пазарът върви към успокояване. Очаква се след Нова година търсенето да не е толкова активно.

Мартин Кацарски, брокер на недвижими имоти: "Цените стигнаха някакъв предел, те не могат непрекъснато да се покачват с един и същи темп. Трябва да знаем, че те отдолу трябва да бъдат подкрепени с повдигане на заплатите, на стандарта на живот."

Към момента квадратният метър в Благоевград се продава между 900 и 1600 евро, а в идеалния център офертите стигат и до 2000 евро.

Специалистите считат, че през следващите месеци ни очаква леко забавяне, но не и спад на цените на недвижимите имоти.

