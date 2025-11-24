БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Украйна одобри план за мир с Русия
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Студено утро и предимно слънчево време в понеделник

Днес ще бъде слънчево. Вятърът ще стихне, след обяд ще е слаб от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, в източните райони до 5 - 6°, в София – около минус 1°. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 11°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 12 - 16°. Температурата на морската вода е 15 - 16°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

Над планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около минус 2°.

Във вторник ще се появи разкъсана средна и висока облачност, над Западна България постепенно ще се увеличава и вплътнява. Минималните температури в Западна България ще са около и под нулата, на изток ще са до 7 - 9°, а максималните - от 7 - 8° в северозападните до 18 - 19° в югоизточните райони.

В средата на седмицата над западната половина от страната ще бъде облачно, с валежи от дъжд. С обръщане на вятъра от северозапад, ще започне да нахлува сравнително студен въздух.

