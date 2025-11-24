БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско?

Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Най-много са били сигналите в Петрич, където валя най-много

Силна буря и пороен дъжд в Благоевградско.

Най-много са били сигналите в Петрич, където валя най-много.

Нивата на реките са в норма.

"Нивата на реките, на водосборите на Струма и Места, са в нормите, около средното, като няма превишаване на горния праг", каза в "Денят започва" комисар Валентин Василев, директор на РДПБЗН - Благоевград.

По думите му е проверен сигнал в Хаджидимово, като има засегнати земеделски земи, няма засегнати жилищни сгради.

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков.

