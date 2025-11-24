КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София.

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цанка Николова
Всичко от автора
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Акцията е под надслов "НЕ" на разединението на работещите! "ДА" на по-високите доходи!"

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Хората са с конкретни искания: Хоризонтална политика по доходите от 10%, законодателни промени за насърчаване на колективното трудово договаряне, както и прекратяване на целенасоченото противопоставяне на различни сектори и насаждане на негативно отношение към работещите в обществената сфера.

Във връзка с приемането на държавния бюджет за следващата година от КНСБ настояват за допълнителни средства в размер на близо 62 млн. евро за недофинансираните структури от секторите "Държавно управление" и "Транспорт".

Според тях това ще позволи 10% ръст на възнагражденията на хората в тези сектори.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

За Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта са необходими близо 12 млн. евро.

За сектор "Транспорт" са нужни малко над 50 млн. евро, от които 15 млн. за субсидия за БДЖ, около 8 млн. евро за "Български пощи" и малко над 27 млн. евро за градския транспорт в София, Варна и Русе.

Всички искания са онагледени в импровизиран синдикален коледен кът.

"Искаме да получат структурите в бюджета, които не получиха увеличение на работните си заплати, КНСБ настоява за 10% увеличение. Хората са тук, за да покажат, че не са втора ръка", коментира Тодор Капитанов, зам.-председател на КНСБ.

Вижте още в прякото включване на Цанка Николова.

