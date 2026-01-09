БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Катастрофа между камион и бус на пътя Русе - Бяла, има загинал

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:17 мин.
Катастрофа между камион и бус на пътя Русе - Бяла, има загинал
Тежък пътен инцидент е регистриран тази сутрин на главния път Русе – Бяла, като по първоначална информация има и загинал човек, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигналът за произшествието е подаден малко преди 9:00 часа на телефон 112. Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за село Иваново, в посока град Бяла, при удар между товарен камион и бус.

По първоначална информация загиналият е водачът на буса.

Вследствие на произшествието движението в участъка е временно преустановено. От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут – през Бесарабово - Иваново - Две могили - Бяла и обратно. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място.

На местопроизшествието предстои извършване на оглед от дежурна оперативна група на МВР, съдебен лекар и експерти, като се предприемат действия за изясняване на точните обстоятелства и причините за настъпване на инцидента, съобщи още Малчева.

