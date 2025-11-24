Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“

Оптимизъм и несекваща дипломация през последните дни за намиране на компромисно решение за слагане на край на войната в Украйна. След преговорите в Женева се появиха първите версии и на европейското контрапредложение за мир, което се отличава значително от първоначалния план от 28 точки, който Съединените щати представиха. Американският президент Доналд Тръмп намекна за сериозен "напредък" в разговорите в Женева, а украинският държавен глава Володимир Зеленски заяви, че моментът е ключов и че очаква окончателния доклад на делегацията, която се завръща в Киев. В Москва - в телефонен разговор с турския си колега Реджеп Ердоган, руският президент Владимир Путин е казал, че Русия продължава да бъде заинтересована от "политическо и дипломатическо" решение на "украинската криза".

Предпазлив оптимизъм и очакване - така могат да се опишат часовете след края на преговорите между делегациите на Украйна и Съединените щати в Женева. Американската страна ги обяви за най-продуктивни до момента. В пост в социалната си мрежа, президентът Доналд Тръмп загатна за напредък, но без детайли.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Наистина е възможно да има голям напредък в мирните преговори между Русия и Украйна? Не вярвайте, докато не го видите. Но е възможно нещо добро да се случва. Бог да благослови Америка."

Украинският президент Володимир Зеленски за пореден път благодари на Съединените щати и ЕС. Според него, изискването на Москва да бъдат признати украински територии за руски, е най-голямата пречка.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Моментът е критичен, работим активно с всички. От изключителна важност е подкрепата за основните принципи, които Европа изповядва - границите не могат да се променят със сила, криминалните деяния трябва да бъдат наказвани, агресорът трябва да плати пълната цена за войната, която започна."

По информация на украински медии, Украйна и САЩ работят за среща между президентите Зеленски и Тръмп в рамките на тази седмица. Русия продължава да е заинтересована от мирно решение на "украинската криза", но съветникът на президента Путин - Юрий Ушаков заяви, че европейското контрапредложение е неприемливо за Москва. И според Ушаков, и според говорителя на Кремъл - 28-те точки на европейските лидери не са получени по официални канали.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Вижте, ние засега не сме виждали никакъв план. Четохме становищата след дискусиите в Женева. В текста, който видяхме по-рано, са били нанесени корекции. Но ще почакаме, по всичко личи, че там контактите продължават. Това е твърде отговорен и сложен въпрос, за да се доверяваме само на публикации в медиите. "

Обикновените хора и в Украйна, и в Русия не вярват, че мирът ще настъпи скоро.

Альона, жител на Москва: "Задължително трябва да се отчитат интересите и на двете страни. Ето защо мисля, че и този път нищо няма да се получи." Олександър Воропаев, жител на Харков: "Не вярваме в мирните преговори, защото те сядат на масата с химикалка, а по нас летят ракети!"

А битката по дългата над 1000 км фронтова линия продължава.



