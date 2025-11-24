Стартира избора на нов европейски прокурор от България.

От днес, 24 ноември до 12 декември 2025 г., кандидатите за европейски прокурор от Република България могат да подават документи за кандидатстване. Документи ще се подават в деловодството на Министерството на правосъдието на адрес: София 1040, ул. „Славянска“ № 1. Подаването може да стане лично от кандидатите, чрез изрично упълномощено лице, по куриер или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като в този случай ще се зачита пощенското клеймо на датата на получаване.

Процедурата по избора в България протича на два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване. Комисията по подбора с председател заместник-министърът на правосъдието Стоян Лазаров предлага три кандидатури, подредени по азбучен ред. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което те се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г. (29 юли 2026 г.).

Съгласно Регламентът за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура (EPPO) номинираните кандидати трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение. Те трябва да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност (минимум 12 години стаж според изискванията на от Закона за съдебната власт) и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела. Европейско изискване за допустимост е и кандидатите да могат да завършат 6-годишния мандат преди да са навършили 70 години, както и да владеят английски език – работния език на Европейската прокуратура. Претендентите трябва да представят документи за владеене на езика минимум на ниво B2.

Всички съобщения във връзка с процедурата се обявяват на интернет-страниците на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет. Подробности ще откриете в специалната секция на страницата на МП – https://bit.ly/3X987NP