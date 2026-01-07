Дипломатическите усилия за мир в Украйна продължават

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че вижда политическа воля в партньорите на Киев, но е необходимо да има и законово уредени задължения. По думите му, все още няма ясен отговор дали Украйна ще бъде защитена при евентуална нова руска агресия.

Зеленски е в Кипър, където разговаря с президента на страната Никос Христодулидис, както и с председателя на Европейската комисия и на Европейския съвет - Урсула Фон Дер Лайен и Антонио Коща. Кипър днес официално поема шестмесечното ротационно председателство на Европейския съюз.

Ден след срещата на т.нар. "Коалиция на желаещите" за Украйна, на която стана ясно, че след подписването на примирие, в страната ще бъдат разположени многонационални сили като гаранция за сигурността, президентът Еманюел Макрон заяви, че е станало ясно какви конкретно ще са ангажиментите на Съединените щати. А британският премиер Киър Стармър каза, че всяко разполагане на британски сили, ще бъде подложено на парламентарно гласуване.