БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Д-р Николова за грипа: Тръгнали сме да минаваме Шипка с летни гуми

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Грипната обстановка в страната постепенно се влошава с нарастване на случаите на респираторни инфекции, коментира в "Денят започва" д-р Гергана Николова.

„Моите лични впечатления е, че нормално за сезона се увеличава броят на пациентите с респираторни инфекции и повечето от пациентите с такива оплаквания са с положителна проба, бърз тест за грип. Но това е нормално за сезона и за ниските нива на ваксинационно покритие срещу грип в България“, посочи тя.

По думите ѝ ситуацията може да бъде обяснена обсатановката с метафора.

„За съжаление, как да кажа, за да може да ме разберат зрителите – тръгнали сме да минаваме прохода Шипка при зимни условия и сме с летни гуми. След това се питаме – ами ние сега как да го минем тук? Ние сме с летни гуми, буксуваме, връщаме се, колата не е стабилна и какво можем да направим?“

Д-р Николова подчерта, че интересът към ваксините расте, но проблемът е в осигуряването им. Особено сериозен е проблемът при децата и припомни, че отдавана личните лекари предлагат ваксината за деца до 14 години да стане препоръчителна и държавата да закупи необходимите количества. Тя определи ситуацията като абсурдна:

„Да има хора, родители, желаещи, хора, които знаят, че това ще спаси техните деца от тежкия грипен период – искат, не могат да си намерят ваксина, не могат да я закупят дори с налични средства.“

Д-р Николова отново подчерта, че грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти.

„Грипът, както и вирусите, не се лекува с антибиотик. Много груба грешка е при грип да се дават имуностимулиращи медикаменти.“

Доминиращият щам този сезон се отличава със специфични симптоми.

„Много силна болка в гърлото, запушване на носа, висока температура, болка по мускулите и ставите, отпадналост, лесно разпространяване.“

Д-р Николова призова пациентите да не бързат със свалянето на температурата.

Тя обясни, че в момента има не само грип, но и ковид.

Вижте целия разговор с д-р Гергана Николова във видеото.

#д-р Гергана Николова #грип #вируси

Последвайте ни

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
2
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
4
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
5
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
6
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: Здраве

Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Ръст на болните от грип и остри респираторни инфекции в Бургаско
Проблеми със здравната система блокираха отпускането на лекарства в първия работен ден за годината Проблеми със здравната система блокираха отпускането на лекарства в първия работен ден за годината
Чете се за: 01:17 мин.
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите? Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
35608
Чете се за: 03:22 мин.
За силата на надеждата и вярата в чудеса - през какво преминават семейства с репродуктивни проблеми За силата на надеждата и вярата в чудеса - през какво преминават семейства с репродуктивни проблеми
Чете се за: 00:45 мин.
Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти
12843
Чете се за: 02:30 мин.
Над 500 души са потърсили спешна помощ в "Пирогов" в новогодишната нощ Над 500 души са потърсили спешна помощ в "Пирогов" в новогодишната нощ
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Започна изплащането на първите пенсии в евро
Започна изплащането на първите пенсии в евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ивановден е! Ивановден е!
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Последна почит към Брижит Бардо - Сен тропе се сбогува с кино иконата
Чете се за: 00:40 мин.
Европа
Тръмп иска да купи Гренландия, но не изключва и използването на...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След срещата на "Коалицията на желаещите": САЩ се...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ