Ученици във Видин взеха училищното управление в свои ръце

Ученици от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ във Видин проведоха референдум, за да решат как да изглежда учебният им ден. Основният въпрос е относно продължителността и разпределението на междучасията.

Референдумът е иницииран от ученици, които намират сегашното разписание за неефективно. Гласуването е протекло по правилата на истински избори, с ученически карти за удостоверяване.

Избирателната активност е била 65%. Проблеми при гласуването няма, защото наскоро по същиия ред са проведени и избори за ученически съвет. Решението от вота ще влезе в сила още този учебен срок.