Обилен сняг в София затрудни движението, но зарадва децата

Сняг затрупа София и затрудни трафика в града. От Центъра за градска мобилност предупреждават, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт.

През нощта са извършени обработки със смеси срещу заледяване, както и избутване на снежна маса по основни улици и булеварди, съобщиха от Столична община.

В момента на терен работят 109 снегопочистващи машини.

В природен парк Витоша са опесъчени пътищата от квартал Драгалевци към хижа „Алеко“, както и от квартал Бояна към местността Златните мостове.

От Столичния инспекторат призовават шофьорите да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и да карат внимателно. Въпреки усложнената обстановка снегът донесе и настроение.

Децата се радват на бялата покривка, а много софиянци излязоха навън за първите снежни игри и разходки.

Снегът ще помогне и за пречистването на въздуха в столицата.