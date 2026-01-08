БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обилен сняг в София затрудни движението, но зарадва децата

Сняг затрупа София и затрудни трафика в града. От Центъра за градска мобилност предупреждават, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт.

През нощта са извършени обработки със смеси срещу заледяване, както и избутване на снежна маса по основни улици и булеварди, съобщиха от Столична община.

В момента на терен работят 109 снегопочистващи машини.

В природен парк Витоша са опесъчени пътищата от квартал Драгалевци към хижа „Алеко“, както и от квартал Бояна към местността Златните мостове.

От Столичния инспекторат призовават шофьорите да използват автомобили, подготвени за зимни условия, и да карат внимателно. Въпреки усложнената обстановка снегът донесе и настроение.

Децата се радват на бялата покривка, а много софиянци излязоха навън за първите снежни игри и разходки.

Снегът ще помогне и за пречистването на въздуха в столицата.

След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток Министерство на енергетиката: Няма населени места без ток
Чете се за: 00:05 мин.
У нас
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Аварии оставиха без ток над 500 домакинства в Кюстендилско и Плевенско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след...
Чете се за: 03:10 мин.
Общество
