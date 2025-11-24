Паркирането в София: Жалби срещу повишените цени на синята и зелената зони

Не стихва напрежението около увеличението на цените за паркиране в синя и зелена зона в София, както и разширяването на обхвата им. Днес в Административния съд бяха входирани още жалби срещу приетите промени от Столичния общински съвет. А председателят на ДПС – Делян Пеевски, написа във Фейсбук днес, че утре ще атакува решението на СОС в съда.

С пост във Фейсбук председателят на ДПС – Делян Пеевски, заяви, че утре ще оспори решението на Столичния общински съвет за двойното поскъпване на паркиране в синя и зелена зона, както и разширяването на обхвата им. По думите му действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането.

Днес жалба в Административния съд внесе и Мая Манолова. Според нея решението на местния парламент е абсолютно незаконно.

Мая Манолова, председател на гражданската платформа „Изправи се.БГ“, адвокат: „Процедурата е тежко нарушена, като толкова важно за живота на столичани решение е взето без обществено обсъждане, каквото е изискването и на закона, и на наредбите на Столичния общински съвет. Ограничили са се само до писмени консултации, в които, забележете, над 80% от подалите писмени становища са изразили мнение „против“. Липсва каквато и да е финансова обосновка в доклада и в мотивите към атакуваното решение.“

От Европейския център за транспортни политики също внесоха жалба. Оттам обясниха, че жалбата им не е насочена основно срещу повишаването на цените, а срещу нарушени процедури.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: „Разширяването на синята и зелената зона изисква предварителни мерки за организация на движението, които общината в момента не може да изпълни, тъй като все още липсва Генерален план за организация на движението. Най-вече сме против това, че ние продължаваме да не виждаме проект, план за инвестиции, мерки за разширяване на зоната под формата на изграждане на многоетажни паркинги и за осигуряване на някаква алтернатива.“

Очаква се и позиция и от Столична община.