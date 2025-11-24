БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Паркирането в София: Жалби срещу повишените цени на синята и зелената зони

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази

Не стихва напрежението около увеличението на цените за паркиране в синя и зелена зона в София, както и разширяването на обхвата им

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Не стихва напрежението около увеличението на цените за паркиране в синя и зелена зона в София, както и разширяването на обхвата им. Днес в Административния съд бяха входирани още жалби срещу приетите промени от Столичния общински съвет. А председателят на ДПС – Делян Пеевски, написа във Фейсбук днес, че утре ще атакува решението на СОС в съда.

С пост във Фейсбук председателят на ДПС – Делян Пеевски, заяви, че утре ще оспори решението на Столичния общински съвет за двойното поскъпване на паркиране в синя и зелена зона, както и разширяването на обхвата им. По думите му действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането.

Днес жалба в Административния съд внесе и Мая Манолова. Според нея решението на местния парламент е абсолютно незаконно.

Мая Манолова, председател на гражданската платформа „Изправи се.БГ“, адвокат: „Процедурата е тежко нарушена, като толкова важно за живота на столичани решение е взето без обществено обсъждане, каквото е изискването и на закона, и на наредбите на Столичния общински съвет. Ограничили са се само до писмени консултации, в които, забележете, над 80% от подалите писмени становища са изразили мнение „против“. Липсва каквато и да е финансова обосновка в доклада и в мотивите към атакуваното решение.“

От Европейския център за транспортни политики също внесоха жалба. Оттам обясниха, че жалбата им не е насочена основно срещу повишаването на цените, а срещу нарушени процедури.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: „Разширяването на синята и зелената зона изисква предварителни мерки за организация на движението, които общината в момента не може да изпълни, тъй като все още липсва Генерален план за организация на движението. Най-вече сме против това, че ние продължаваме да не виждаме проект, план за инвестиции, мерки за разширяване на зоната под формата на изграждане на многоетажни паркинги и за осигуряване на някаква алтернатива.“

Очаква се и позиция и от Столична община.

#цени на зоните #Мая Манолова #София #Диана Русинова #делян пеевски

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
2
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
3
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
4
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
5
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
6
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Регионални

Желязков: Работим за това да има пълни компенсации до края на годината за животновъдите
Желязков: Работим за това да има пълни компенсации до края на годината за животновъдите
Социална искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите Социална искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:50 мин.
Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука
Чете се за: 02:50 мин.
Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ) Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско? Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско?
Чете се за: 01:42 мин.
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“ Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Социална искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите Социална искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Чете се за: 01:00 мин.
Български футбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ