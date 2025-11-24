Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София

Ще атакуваме в съда решението на СОС за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните. Действията на кмета Васил Терзиев и Столичния общински съвет са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в столицата, заявява в позиция лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

По думите му двойното поскъпване от лева в евро представлява скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България, който не допуска подобна спекулативна двойна, на практика калкулация.