БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 00:27 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази

Действията на кмета Васил Терзиев и СОС са арогантна демонстрация срещу хората в София, допълва Делян Пеевски

обвинения купен вот пазарджик пеевски показа снимки рашков деня вота
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Ще атакуваме в съда решението на СОС за двойно увеличение на таксите за паркиране в София и разширяването на обхвата на зоните. Действията на кмета Васил Терзиев и Столичния общински съвет са арогантна демонстрация срещу хората в София, като с това поскъпване не се решава нито един проблем на паркирането и движението в столицата, заявява в позиция лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

По думите му двойното поскъпване от лева в евро представлява скандално погазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България, който не допуска подобна спекулативна двойна, на практика калкулация.

"Още преди два месеца призовах СОС да възпре зловредните мераци на кмета, защото хората не са длъжни да плащат скъпо и прескъпо за неговата некадърност и лъжите на ПП-ДБ. Този кмет и неговият екип, издигнати от ПП-ДБ и "Спаси София", вече две години безобразничат срещу хората в София, предизвикват корупционни скандали, съсипват и опропастяват всяко нещо, до което се докоснат, и от ден на ден София става все по-неуютна, все по-мръсна и все по-неприветлива. Но хората не трябва да бъдат наказвани за лошите си избори, затова утре ще атакуваме в съда решението на СОС за двойното поскъпване на паркирането в "синя" и "зелена зона", както и срещу тяхното териториално разширяване, които предизвикаха справедливия гняв и протести на хората в столицата", допълва Пеевски.

#"ДПС - Ново начало" #София #поскъпване #делян пеевски #паркиране

Последвайте ни

ТОП 24

Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
1
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
2
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
3
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
4
Подари книга, подари усмивка: Национална кампания за деца
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
5
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
6
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Политика

Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки
Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
7534
Чете се за: 11:00 мин.
Политически коментари за решението на ОИК - Варна Политически коментари за решението на ОИК - Варна
Чете се за: 03:17 мин.
ОИК - Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост ОИК - Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост
Чете се за: 03:00 мин.
НС е домакин на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество НС е домакин на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество
Чете се за: 02:47 мин.
Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120 Вежди Рашидов: Бюджетът е проста работа – ако в кофичката има 100 лева, не можем да харчим 120
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
Чете се за: 07:10 мин.
По света
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и летището в Брюксел Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и летището в Брюксел
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Масирани руски удари с дронове взеха 4 жертви и раниха 17 души в...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Нови арести и обвинения в корупция след пожара в дискотека...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско?
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ