БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черният лед - опасен капан за шофьорите
Чете се за: 04:52 мин.
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и мир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският патриарх и софийски митрополит Даниил Патриарх започва годината с призив за мир и духовно единение. В първия ден на януари хиляди православни християни в страната се причестиха и започнаха годината с пост и молитва, отбеляза той в "Панорама".

"Хората започват годината с молитва, пост и приемане на Христовото тяло и кръв. На всяко богослужение се молим за мир в света, въпреки конфликтите и войните, като се стараем да оживеем този мир". заяви българският патриарх и софийски митрополит Даниил.

Патриархът подчерта значението на апостолското приемство и единството на църквата, коментирайки първото си мирно посещение при Вселенския патриарх Вартоломей. Спорни въпроси като статута на Украинската църква бяха обсъдени с уважение към позицията на Българската православна църква.

"При избора на нов предстоятел на поместна църква традицията изисква да се изпратят мирни писма и да се потвърди апостолското приемство и единството в църквата. Мирните посещения стават традиционни от ХХ век. Моето посещение започна с първата катедра – Константинополската – за да се засвидетелства единството на църквата и органичната връзка на поместните църкви", обясни българският патриарх.

Той изтъкна, че духовното единство е по-важно от геополитическите различия и посочи, че православните християни трябва да се стремят към вътрешна свобода и свързаност с Христос.

"Не бойте се, малко стадо. Бог е с нас и Той е дошъл при нас", завърши патриарх Даниил, отправяйки послание за надежда към всички вярващи, независимо дали са в България или по света.

#патриарх Даниил

Последвайте ни

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
3
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?
4
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален...
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
5
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП
6
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Общество

Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Чете се за: 01:35 мин.
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива фалшиви банкноти (СНИМКИ) Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива фалшиви банкноти (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
НИМХ: 2025 – поредната топла година за България НИМХ: 2025 – поредната топла година за България
Чете се за: 07:47 мин.
Защо е опасно използването на изкуствения интелект? Защо е опасно използването на изкуствения интелект?
Чете се за: 03:55 мин.

Водещи новини

Черният лед - опасен капан за шофьорите
Черният лед - опасен капан за шофьорите
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Идват ледени дни Идват ледени дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и мир Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и мир
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Американска делегация ще посети Венецуела за разговори с временните...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ