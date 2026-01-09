Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и мир

Българският патриарх и софийски митрополит Даниил Патриарх започва годината с призив за мир и духовно единение. В първия ден на януари хиляди православни християни в страната се причестиха и започнаха годината с пост и молитва, отбеляза той в "Панорама".

"Хората започват годината с молитва, пост и приемане на Христовото тяло и кръв. На всяко богослужение се молим за мир в света, въпреки конфликтите и войните, като се стараем да оживеем този мир". заяви българският патриарх и софийски митрополит Даниил.

Патриархът подчерта значението на апостолското приемство и единството на църквата, коментирайки първото си мирно посещение при Вселенския патриарх Вартоломей. Спорни въпроси като статута на Украинската църква бяха обсъдени с уважение към позицията на Българската православна църква.

"При избора на нов предстоятел на поместна църква традицията изисква да се изпратят мирни писма и да се потвърди апостолското приемство и единството в църквата. Мирните посещения стават традиционни от ХХ век. Моето посещение започна с първата катедра – Константинополската – за да се засвидетелства единството на църквата и органичната връзка на поместните църкви", обясни българският патриарх.

Той изтъкна, че духовното единство е по-важно от геополитическите различия и посочи, че православните християни трябва да се стремят към вътрешна свобода и свързаност с Христос.