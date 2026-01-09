БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Аспарух Никодимов: Димитър Пенев заслужава новият стадион на ЦСКА да носи неговото име

Чете се за: 01:12 мин.
Български футбол
Беше светъл човек, каза една от легендите на ЦСКА по адрес на Стратега.

Димитър Пенев заслужава новият стадион на ЦСКА да носи неговото име. Това заяви друга легенда на „армейците" Аспарух Никодмов. Той смята, че Стратега е дал достатъчно на клуба.

Паро, както е известен още бившият футболист и треньор, говори за Димитър Пенев в специално интервю за предаването „Арена спорт".

„Няма да е зле, ако „Българска армия“ се казва така, защото той е дал достатъчно. Може би имаме и други играчи, които също са дали, но Пената беше голяма фигура в българския футбол. Внасяше негов си хумор в отбора. Беше светъл човек и не помня да се е скарал някой и да е имал кавга. Около него винаги беше весело, за мен той е №1“, коментира Никодимов.

Повече за спомените на Аспарух Никодимов с Димитър Пенев можете да гледате тази неделя (11 януари) в предаването „Арена спорт“ по БНТ 1 от 12:30 часа.

