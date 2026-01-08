БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
До 15 януари се очаква още техника за справяне с кризата с боклука в София

Цанка Николова
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
януари очаква техника справяне кризата боклука софия
Кризата с боклука ще се нормализира в средата на месеца. Таква цел са си поставили от общината. Картината днес обаче отново изглежда трагично. До 15 януари трябва със сигурност да е налична техниката за сметопочистване в районите "Люлин" и "Красно село". А най-проблемна остава зона 3, където попадат "Подуяне" и "Слатина".

Ако контейнерите на една точка са почистени, то на следващите две кофите преливат. Такава е ситуацията на не малко места в София.

София: "Безумно е просто. Има места, на които не се е събирал боклука повече от месец може би, не знам вече. Тук околните улици навътре в квартала е ужасно."

Васил: "Сега като дойде топлото време, ако продължава така, ще плъзнат болестите. Тук сега горе долу минават. Има някакво минаване, но винаги се събира повече. Не минават както предишните фирми минаваха."

Общината вижда проблема в недостига на техника. За да бъдат почистени "Подуяне" и "Слатина", са необходими 12 камиона. До вчера обаче на терен са били наполовина. Днес вече са 9.

Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология в Столичната община: "От днес вече имаме нова техника. Надявам се да успеем и да я обслужим и да направим всички необходими действия, за да може тя да влезе на терен и да отговаря на тази техника, с която и преди са се обслужвали тези два района. Нашата амбиция, дето се казва, беше вчера да се справим с това, но предвид ситуацията техниката, хората, които имаме, се надяваме следващата седмица да решим този проблем."

Докато от общината решават проблема от месеци, жители на засегнатите райони гледат преливащи кофи с боклук от миналата година. От инспектората казват - графиците за чистене са сходни с тези от преди кризата.

Николай Неделков, директор на Столичен инспекторат: "Приоритетно всеки ден се чистеха контейнерите на улиците с градски транспорт и контейнерите във вътрешните улици се чистеха през определени дни. Не мога да кажа, че има контейнери непочистени от 22, защото сами разбирате какво ще стане, а дори 1 седмица да не бъдат почистени, гледката е такава каквато виждаме в момента. Аз мога да кажа, че всички точки са минати поне по веднъж в този период от 22 насам.

- Какъв е принципът едни точки да се чистят по няколко пъти, а други от Коледа досега да не бъдат почистени?

Николай Савов, директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци: "Има точки, които нямаме достъп на механизацията поради спрели автомобили, поради поставени допълнителни прегради, които камионите не могат да свият. Това създава проблем. В момента работим с администрацията част от кофите, които са монтирани на някои определени улици, да бъдат изместени на 10 - 15 - 20 метра."

Александър: "Лошото е, че са много неопитни господата, които събират боклука. Изпускат кофи вътре в камионите, камионите не са окей. Шофьорите са слаби, по тези тесни улички трудно маневрират."

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов са провели извънредна среща с кмета Васил Терзиев и са поискали създаване на кризисен щаб, който да реши бързо проблемите с боклука и снегопочистването.

