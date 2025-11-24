БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Латвия свали балони от Беларус, които са пренасяли контрабандно 720 000 цигари

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Латвия свали балони от Беларус, които са пренасяли контрабандно 720 000 цигари
Снимка: БТА
Латвийските власти прехванаха осем метеорологични балона от Беларус, които пренасяли контрабандно над 720 000 цигари в Латвия.

Министърът на вътрешните работи обясни, че за разлика от подобни инциденти в Литва, откриването на подобни балони в Латвия не представлява сериозна заплаха за критичната инфраструктура. Причината, е че няма летище близо до границата.

Теглото на товара, обаче може да причини локални щети. Латвийските гранични служители и полиция са се координирали с литовските партньори, за да заловят балоните. Литовското летище Вилнюс днес отново работи, след като беше затворено два пъти през нощта заради балони във въздушното му пространство.

