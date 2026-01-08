БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

Китайската космическа станция поставя рекорди с 265 научни проекта в орбита

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:35 мин.
По света
екипажът китайската мисия шънчжоу завръща корабът беше ударен космическа отломка
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Космическата станция на Китай е развила 265 научни и приложни проекта в орбита и е поставила множество рекорди, според годишния доклад, публикуван от Китайската агенция за пилотирани космически полети (SMSA), предаде Синхуа.

Рекордите включват първите бозайници, които Китай подлага на тестове на орбитална станция, първото в света биологично изследване, проведено в субмагнитна и микрогравитационна среда, и най-дългото изпълнение на задачи по време на единична космическа разходка.

През 2025 г. 86 нови проекта са генерирали над 150 терабайта данни. Постиженията включват изстрелването на 1179 килограма научни материали и връщането на 105 килограма проби на Земята.

Направените в орбита изследвания са дали ключови резултати, включително нова неинвазивна техника за мониторинг на вътречерепно налягане, познания за втвърдяването на огнеупорни сплави и първото в света изпитване в космоса на робот за инспекция на тръбопроводи.

През ноември Китай успешно проведе първата си алтернативна процедура за завръщане на Земята.

Докладът отбелязва и допълнителен напредък, като завършването на четвъртата серия от подбор на кандидати за тайконавти, която включва специалисти по полезен товар от Хонконг и Макао, и разработването на нискотарифна система за превоз на товари.

#изследвания #китайска космическа станция

