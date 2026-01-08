Без задачи по природни науки в изпита по математика след 7. клас



В изпита по математика след 7. клас няма да има задачи с елементи от природните науки. Това съобщиха от Министерство на образованието и науката.

Учениците ще решават само задачи по математика, както досега. Форматът на изпита остава непроменен и включва 24 математически задачи, без въпроси, свързани с биология, химия, физика или география.

Планираните по-рано интегрирани задачи, които трябваше да съчетават математика и природни науки, няма да бъдат включени. Промените бяха спрени вчера от съда и няма да важат за настоящите седмокласници.

Изпитите за 4. и 10. клас също остават без промени.

За учениците това означава по-ясна подготовка и фокус само върху математиката. Според много родители и учители решението намалява напрежението и прави изпита по-предвидим.