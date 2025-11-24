БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Бившият военен уби внука и жена си, после се самоуби

двойно убийство самоубийство разследва полицията пловдивското село поповица
Двойно убийство и последвало самоубийство разтърсиха пловдивското село Поповица. Бивш военнослужещ застреля внука и съпругата си, след което сложи край на живота си. Според разследващите причина за драматичната развръзка станала хазартна зависимост на младия мъж, който опитал да продаде фамилната къща.

Дъщерята на бившия военен подава сигнал на телефон 112, че нещо се случва в къщата на родителите ѝ, след като дълго време в събота сутрин не е успяла да се свърже с тях.

Старши комисар Станимир Калоферов – директор на ОДМВР Пловдив: „На първия етаж се установяват два трупа – първият на 82-годишен мъж и съпругата му на 76 години, която е била лежащо болна. При огледите са забелязани следи от огнестрелни рани по телата.“

Ангел Ангелов – наблюдаващ прокурор:„На втория етаж е бил открит трупът на 21-годишен мъж, по който също са открити огнестрелни рани.“

Според разследването възрастният мъж е прострелял с незаконна ловна пушка първо внука си с четири изстрела, после съпругата си с един, а след това насочил оръжието и към себе си.

Ангел Ангелов – наблюдаващ прокурор: „Преди да сложи край на живота си, се е обадил на своя зет и е казал, че всичко е приключило, след което няма връзка с него.“

Водеща версия за станалото са влошените отношения между дядото и внука, който работел като охранител и имал хазартна зависимост. Семейната къща била прехвърлена на негово име и дядото се опасявал, че я е заложил.

Ангел Ангелов – наблюдаващ прокурор: „Той е изразил опасения пред своята дъщеря, че в последно време неговият внук разполага с парични средства, купува си различни вещи и предполага, че няма как тези средства да са от неговата заплата.“

По делото са назначени химически експертизи, които да дадат отговор дали младият мъж е бил зависим и от наркотици.

#двойно убийство #Поповица

