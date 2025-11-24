Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука

Влошени взаимоотношения между дядото и внука заради хазартна зависимост на младия мъж и възможност да продаде семейната къщата са сред причините за трагедията в пловдивското село Поповица. Това съобщиха на брифинг окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева, зам. окръжният прокурор на Пловдив и наблюдаващ разследването Ангел Ангелов и директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Станимир Калоферов. На 22 ноември сутринта мъж на 82 г. е прострелял смъртоносно съпругата и внука си, след което се е самоубил.

Около 8.30 ч. на 22 ноември е получен сигнал на тел. 112 за възникнал инцидент в къщата на възрастната двойка, който е подаден от дъщеря им. Преди да сложи край на живота си баща ѝ се обадил на съпруга ѝ и казал, че всичко е приключило и след това не е имало връзка с него.

Веднага на място са пристигнали екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Във всекидневната на първия етаж са открити мъж на дивана с огнестрелна рана в областта на шията и 76-годишна лежащо болна жена с една рана в гърдите, обясни прокурор Ангелов. На втория етаж е бил 21-годишният мъж, който е прострелян четири пъти. Към момента е установено категорично, че става въпрос за двойно убийство с последващо самоубийство, извършени с незаконна ловна пушка.

От около месец и половина внукът живеел с баба си и дядо си в къщата им в с. Поповица. Той работил като охранител, но в последно време разполагал с пари и си купувал скъпи вещи. Това усъмнило дядо му, който преди време му прехвърлил собствеността върху имота, че внукът ще продаде къщата. Проверява се информация и за зависимост на младежа към наркотици, но няма категорични данни в тази посока, коментира Ангелов. Има данни за събирания в къщата, с които възрастният мъж не е бил съгласен, но няма подадени сигнали в полицията.

По делото липсват доказателства за друг извършител. Причините са строго лични и са свързани със семейна трагедия, каза още прокурор Ангелов. По случая са назначени различни видове експертизи. Предстои аутопсия на телата.