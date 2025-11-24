БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

България подкрепя нападнатия Владимир Перев в Северна Македония

У нас
МВнР и посолството в Скопие настояват за разследване на случая и защита на правата на българите в страната

владимир перев очертава заличаването българския клуб охрид
Министерството на външните работи и Посолството на Република България в Скопие поддържат постоянен контакт с г-н Владимир Перев – един от най-уважаваните представители на българската общност в Република Северна Македония.

От момента на нападението дипломатическата ни мисия му оказва необходимото съдействие. Министър Георг Георгиев разговаря лично с него по телефона и подчерта, че България ще продължи да бъде негов опора в този труден момент.

Категорично осъждаме поредния акт на насилие от омраза срещу българин в Република Северна Македония – явление, за съжаление подхранвано от настоящата обществено-политическа атмосфера и антибългарска реторика.

Внимателно отбелязваме въпросите, поставени от г-н Перев в статията му в „Трибуна“, и споделяме неговото мнение, че случаят е не само повод за размисъл относно правата на българите в страната, но и важен тест за реакцията на правоохранителните органи и техния подход към престъпленията от омраза.

Очакваме компетентните власти в Република Северна Македония да предприемат своевременни и ефективни действия за разследване и правосъдие. Напомняме, че европейският път на страната изисква пълно и добросъвестно изпълнение на Европейския компромис от 2022 г., включително уважение към общите ценности и гарантиране правата на македонските българи.

