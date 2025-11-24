България купува 25 нови влака - транспортният министър на инспекция в завода в Пилзен

Караджов каза, че до 2029 се очаква високоскоростното ЖП трасе по маршрута София–Бургас да бъде завършено
За първи път за последните 20 години България купува 25 чисто нови пътнически влака. Мотрисите са европейско производство и са финансирани изцяло с пари от Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Транспортна свързаност“, на цена от близо 640 милиона лева общо.
Екип на БНТ беше в завода, където освен новите влакове се произвеждат и новите мотриси за столичното метро. Намираме се в Пилзен, Чехия, където днес беше представен първият от общо 25 нови влака, които ще се движат по българските линии. Инспекцията направи министърът на транспорта Гроздан Караджов.
25 влака, всеки с по 333 места и максимална скорост от 160 километра, ще станат собственост на БДЖ от догодина.
Всеки един от влаковете за България има безжичен интернет, климатик и ергономични седалки.
Договорът за покупка беше подписан преди 14 месеца от тогавашния служебен министър на транспорта Красимира Стоянова и беше реализиран от чешката компания в кратки срокове.
Петр Новотни – Главен изпълнителен директор, Skoda Group: „Близо 40% от нашия износ годишно е за България, но с производството на този влак успяхме за рекордно краткото време от само 14 месеца.“
Лично министърът на транспорта инспектира и подкара новия влак.
Гроздан Караджов – министър на транспорта: „Усещането на линиите и вибрациите е минимално и за мен това е влакът, който българските граждани заслужават и се надявам да му се радват. Дано да няма вандалски посегателства, дано не го рисуват, дано да си остане с тези цветове и ще вземем мерки за опазването.“
Новите влакове ще бъдат използвани за крайградски райони и отсечки от типа на София–Перник и Пловдив–Карлово.
Гроздан Караджов – министър на транспорта: „От април месец смятам, че той ще бъде вече в графика на БДЖ ПП, не знам кои ще са първите късметлии, но вероятно най-натоварените линии.“
Мотрисите са нископодови, за да могат да се ползват от хора с колички и велосипеди.
Гроздан Караджов – министър на транспорта: „Човек, трудно подвижен с количка – това нещо се сваля, има два типа, едните са автоматични, другите са механични.“
Караджов коментира още, че до 2029 се очаква високоскоростното ЖП трасе по маршрута София–Бургас да бъде завършено. А догодина страната ни да получи още 25 нови пътнически влака за по-дълги разстояния.