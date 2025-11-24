България купува 25 нови влака - транспортният министър на инспекция в завода в Пилзен

За първи път за последните 20 години България купува 25 чисто нови пътнически влака. Мотрисите са европейско производство и са финансирани изцяло с пари от Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Транспортна свързаност“, на цена от близо 640 милиона лева общо.

Екип на БНТ беше в завода, където освен новите влакове се произвеждат и новите мотриси за столичното метро. Намираме се в Пилзен, Чехия, където днес беше представен първият от общо 25 нови влака, които ще се движат по българските линии. Инспекцията направи министърът на транспорта Гроздан Караджов.

25 влака, всеки с по 333 места и максимална скорост от 160 километра, ще станат собственост на БДЖ от догодина.

Всеки един от влаковете за България има безжичен интернет, климатик и ергономични седалки.

Договорът за покупка беше подписан преди 14 месеца от тогавашния служебен министър на транспорта Красимира Стоянова и беше реализиран от чешката компания в кратки срокове.

Петр Новотни – Главен изпълнителен директор, Skoda Group: „Близо 40% от нашия износ годишно е за България, но с производството на този влак успяхме за рекордно краткото време от само 14 месеца.“

Лично министърът на транспорта инспектира и подкара новия влак.

Гроздан Караджов – министър на транспорта: „Усещането на линиите и вибрациите е минимално и за мен това е влакът, който българските граждани заслужават и се надявам да му се радват. Дано да няма вандалски посегателства, дано не го рисуват, дано да си остане с тези цветове и ще вземем мерки за опазването.“

Новите влакове ще бъдат използвани за крайградски райони и отсечки от типа на София–Перник и Пловдив–Карлово.

Гроздан Караджов – министър на транспорта: „От април месец смятам, че той ще бъде вече в графика на БДЖ ПП, не знам кои ще са първите късметлии, но вероятно най-натоварените линии.“

Мотрисите са нископодови, за да могат да се ползват от хора с колички и велосипеди.

Гроздан Караджов – министър на транспорта: „Човек, трудно подвижен с количка – това нещо се сваля, има два типа, едните са автоматични, другите са механични.“

Караджов коментира още, че до 2029 се очаква високоскоростното ЖП трасе по маршрута София–Бургас да бъде завършено. А догодина страната ни да получи още 25 нови пътнически влака за по-дълги разстояния.