Любомир Минчев изведе националния отбор на първа тренировка

Новият селекционер на националния отбор по баскетбол Любомир Минчев изведе тима на първа тренировка за предварителните квалификации за европейското първенство през 2029 година. Отборът се събра в Ботевград, където в четвъртък посреща Армения в 19:15 ч.

След като Минчев определи група от 24 баскетболисти, трима от тях отпаднаха по различни причини. Няколко обаче са темите около лагер-сбора на националния ни отбор. Вече е ясно, че Александър Везенков, Коди Милър-Макинтайър и Мирослав Васов ще пропуснат мача с Армения.

А добрата новина е, че контузията на Васов не е сериозна и до дни се очаква той да поднови тренировки. Дий Бост, след няколко годишна пауза, заедно с Павлин Иванов се завръщат селекцията на новия треньор. В нея има и един дебютант - Мартин Русев от Спартак Плевен.

"Целите са ясни, класиране за европейското през 2029 година. Нашият отбор не може да си позволява да подценява никой. Отделно Армения, това, което успях да наблюдавам специално от лятото, доста с по-добри впечатления останах", коментира Любомир Минчев.

"Очаквам да победим. Върнах се в отбора за да играя, да се конкурирам и да се опитвам да спечеля всеки мач. Без Везенков ще е различно. С него винаги е по-добре. Играем срещу Армения. Не съм много запознат с отбора. Но, както казах, трябва да се постараем да спечелим", заяви и Дий Бост.

"Аз днес пристигнах. Това е първа тренировка на отбора. Очакването е да даваме максимума, да се раздаваме и да спечелим мача. Настроението в отбора според мен е добре", сподели и Борислав Младенов.

