БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Любомир Минчев определи състава за домакинството на Армения

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Наставникът ще събере общо 15 баскетболисти в края на седмицата.

любомир минчев новият треньор баскетболния спартак плевен
Снимка: БФ Баскетбол
Слушай новината

Новият селекционер на България Любомир Минчев избра състава, който ще се подготвя за първия мач от предквалификациите за Евробаскет 2029. Наставникът ще събере общо 15 баскетболисти в края на седмицата.

Ето на кои играчи гласува доверие Любомир Минчев:

1. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)
2. Константин Тошков - Балкан
3. Мартин Русев - Спартак Плевен
4. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)
5. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)
6. Илиян Пищиков - Балкан
7. Мирослав Васов - Рилски спортист
8. Борислав Младенов - Виена (Австрия)
9. Иван Алипиев - Местре (Италия)
10. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)
11. Димитър Димитров - Балкан
12. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)
13. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)
14. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99
15. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград. На 27-ми България ще започне участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029 с домакинство на Армения от 19.00 ч. в “Арена Ботевград”.

Другият тим в нашата група Б е Норвегия.

Билетите за първия мач на мъжкия ни национален от предквалификациите за Евробаскет 2029 са в продажба. Пропуските за този мач са с цена от 15.00 лв. и могат да бъдат закупени отново онлайн - на официалния сайт на БК Балкан.

Свързани статии:

Плеймейкърът Дий Бост попадна в разширения състав на Любомир Минчев за европейските предквалификации по баскетбол
Плеймейкърът Дий Бост попадна в разширения състав на Любомир Минчев за европейските предквалификации по баскетбол
Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград. На...
Чете се за: 03:15 мин.
#Предварителни квалификации за Евробаскет 2029 #Любомир Минчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
2
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
4
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
5
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
6
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Български баскетбол

Американката Стефани Костович ще подсили женския национален отбор по баскетбол за втората фаза от евроквалификациите
Американката Стефани Костович ще подсили женския национален отбор по баскетбол за втората фаза от евроквалификациите
Александър Гавалюгов и Санта Клара продълават с победите в колежанското първенство на САЩ Александър Гавалюгов и Санта Клара продълават с победите в колежанското първенство на САЩ
Чете се за: 00:50 мин.
Йордан Минчев и Кемниц с трета победа в баскетболния турнир Еврокъп Йордан Минчев и Кемниц с трета победа в баскетболния турнир Еврокъп
Чете се за: 01:02 мин.
Кайла Хилсман: Мачът с Черна гора е може би най-важният от квалификациите за Евробаскет Кайла Хилсман: Мачът с Черна гора е може би най-важният от квалификациите за Евробаскет
Чете се за: 00:52 мин.
Гард подсилва нападението на БК Берое Гард подсилва нападението на БК Берое
Чете се за: 01:05 мин.
Безгрешна България продължава към втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027 Безгрешна България продължава към втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани 37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани
Чете се за: 01:47 мин.
По света
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с....
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
След години конспирации: Досиетата "Епстийн" ще бъдат...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път...
Чете се за: 08:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ