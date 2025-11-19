Любомир Минчев определи състава за домакинството на Армения

Новият селекционер на България Любомир Минчев избра състава, който ще се подготвя за първия мач от предквалификациите за Евробаскет 2029. Наставникът ще събере общо 15 баскетболисти в края на седмицата.

Ето на кои играчи гласува доверие Любомир Минчев:

1. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)

2. Константин Тошков - Балкан

3. Мартин Русев - Спартак Плевен

4. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)

5. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)

6. Илиян Пищиков - Балкан

7. Мирослав Васов - Рилски спортист

8. Борислав Младенов - Виена (Австрия)

9. Иван Алипиев - Местре (Италия)

10. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)

11. Димитър Димитров - Балкан

12. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)

13. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)

14. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99

15. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)

Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград. На 27-ми България ще започне участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029 с домакинство на Армения от 19.00 ч. в “Арена Ботевград”.

Другият тим в нашата група Б е Норвегия.

Билетите за първия мач на мъжкия ни национален от предквалификациите за Евробаскет 2029 са в продажба. Пропуските за този мач са с цена от 15.00 лв. и могат да бъдат закупени отново онлайн - на официалния сайт на БК Балкан.