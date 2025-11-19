Любомир Минчев определи състава за домакинството на Армения

Наставникът ще събере общо 15 баскетболисти в края на седмицата.
Новият селекционер на България Любомир Минчев избра състава, който ще се подготвя за първия мач от предквалификациите за Евробаскет 2029. Наставникът ще събере общо 15 баскетболисти в края на седмицата.
Ето на кои играчи гласува доверие Любомир Минчев:
1. Дий Бост - Фламенго (Бразилия)
2. Константин Тошков - Балкан
3. Мартин Русев - Спартак Плевен
4. Павлин Иванов - Ню Тайпе (Тайван)
5. Александър Стоименов - Нови сад (Сърбия)
6. Илиян Пищиков - Балкан
7. Мирослав Васов - Рилски спортист
8. Борислав Младенов - Виена (Австрия)
9. Иван Алипиев - Местре (Италия)
10. Йордан Минчев - Кемниц (Германия)
11. Димитър Димитров - Балкан
12. Константин Костадинов - Тенерифе (Испания)
13. Александър Везенков - Олимпиакос (Гърция)
14. Николай Михайлов - Академик Бултекс 99
15. Емил Стоилов - Сант Антони (Испания)
Националите ще се съберат на 23 ноември (неделя) в Ботевград. На 27-ми България ще започне участието си в предквалификациите за Евробаскет 2029 с домакинство на Армения от 19.00 ч. в “Арена Ботевград”.
Другият тим в нашата група Б е Норвегия.
Билетите за първия мач на мъжкия ни национален от предквалификациите за Евробаскет 2029 са в продажба. Пропуските за този мач са с цена от 15.00 лв. и могат да бъдат закупени отново онлайн - на официалния сайт на БК Балкан.