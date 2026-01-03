Ботев 2012 взе глътка въздух срещу Шумен

Ботев 2012 спря негативната си серия от три последователни загуби в НБЛ. Момчетата на Йован Попович надделяха над Шумен със 72:64 в мач от 15-ия кръг. В "Арена Ботевград" интрига не липсваше, като всичко се реши в края, когато дебютантът в елита направи силна серия и се постара играчите на Росен Барчовски да сбъркат за втори пореден път.

В игра за отборът от Враца се завърна Георги Герганов.

Врачани вече заемат седмата позиция с 6 успеха и 7 поражения, а "жълто-зелените" имат 1 успеха и 12 поражения, като това ги прави 11-ти в подреждането. На 10 януари (събота) Ботев ще играе срещу Академик Бултекс 99 в Ботевград. От своя страна Шумен ще приеме Рилски спортист. Три дни по-рано отборът от Враца ще гостува именно на пловдивския тим в първи мач от квалификациите в турнира за Купата на България, докато Шумен ще бъде домакин на Берое Стара Загора.

Точните стрелби на Станислав Хинков и Иво Корестилов позволиха на домакините да стартират на висота. Въпреки че Уилям Елис, Майкъл Марш и Костадин Лазаров дадоха да се разбере, че гостите могат да се върнат в играта, силното включване на Георги Герганов изведе новакът в първенството с 8 точки след 10 минути игра.

Хинков и Корестилов напомниха за себе си за начало на втората част, оставяйки водачеството в състава на врачани. Джейлън Бар и Лазаров дадоха нов тон за обрат, но Герганов за пореден се отличи и това бе достатъчно за отбора от Враца да се изстреля на голямата почивка при 40:37.

Слабата резултатност и кратките смени се оказаха основен фактор на старта на второто полувреме. Впоследствие домакините успяха да изковат аванс от 2 точки в края на предпоследния период.

Сценарият от началото на третата десетка се повтори и в дебютните минути на последната. Постепенно Дейвид Хоутън и Корестилов взеха нещата в свои ръце, за да може дебютантът в шампионата да се откъсне със 7 точки напред. Елис и Лазаров върнаха надеждите на „жълто-зелените“, редуцирайки изоставането им до минус 5 в последните 2 минути, но забивка на Хинков във финалните 35 секунди сложиха точка на спора.

Станислав Хинков даде тон на Ботев с 24 точки и 7 борби. Георги Герганов се завърна в игра с 15 и 9 овладени под двата ринга топки, Иво Корестилов наниза 12.

Уилям Елис отвърна за Шумен с 18 точки. Джейлън Бар записа 14 и 7 борби, Костадин Лазаров вкара 13, Майкъл Марш финишира с 12 и 9 овладени под двата коша топки.