Баскетболна легенда в идва в България, за да обучава деца

Французинът с гръцки корени идва у нас по специална покана на израелската легенда с български паспорт - Пини Гершон.

Пини Гершон
Снимка: БФ Баскетбол
Слушай новината

Човекът, сочен като абсолютен властелин на стрелбата от далечно разстояние на планетата в играта 3x3 за последните цели две десетилетия - Анджело Цагаракис пристига в България, за да научи и българските деца да стрелят добре. Французинът с гръцки корени идва у нас по специална покана на израелската легенда с български паспорт - Пини Гершон, съобщават от БФ Баскетбол.

Гершон, който е директор „Развитие“ към родната федерация по баскетбол и отговаря за развитието на всички национални отбори при подрастващите, е уговорил 41-годишния Цагаракис да бъде водещата фигура в два баскетболни кампа, които ще се проведат това лято в Самоков. Цагаракис вече е потвърдил, въпреки изключително натоварената си програма като селекционер на всички национални отбори на Гърция по 3x3.

Камповете, които са изградени изцяло върху индивидуалната работа с момчета на възраст между 14 и 19-годишна възраст ще бъдат с фокус върху фундаментите на стрелбата от разстояние - специалитет на бившия гард на националния отбор на Франция в 3x3. Домакин на двата кампа (20 юли-27 юли, 27 юли-3 август) е инж. Петър Георгиев, президент на шампиона на България Рилски спортист, който ще приеме и децата, и техните треньори в арена „СамЕлион“.

Редом на паркета в арена „СамЕлион“ до бронзовия медалист с Франция от световното първенство по 3x3 през 2017 година Анджело Цагаракис ще застане и самият Пини Гершон, заедно с още куп специалисти в индивидуалната работа с деца - не само в областта на техническите елементи, но и на кондиционната подготовка.

Анджело Цагаракис е роден на 3 юни 1984 г. Баща му е грък, майка му е французойка. Роден е и израства във Франция. Прави първите си стъпки в баскетбола именно във Франция, като минава през всички национални отбори на „петлите“ при юношите, младежите и мъжете. Известен в цял свят с изумително прецизната си стрелба от разстояние, която му носи най-големите успехи в кариерата му в играта 3x3.

Цагаракис печели индивидуалната световна титла по стрелба от тройката от първенството на планетата по 3x3 през 2017 г. в Нант. На същото световно, 191-сантиметровия гард извежда Франция по исторически бронзов медал отборно. През 2018 г., на Европейската купа по 3x3 в Букурещ, той става европейски шампион в конкурса по стрелба от тройката.

През 2015 г., Цагаракис е обявен от Световната федерация по баскетбол (ФИБА) за играч номер 1 на планетата в 3x3. Французинът и до ден днешен държи куп индивидуални рекорди в САЩ, където вкарва 9 тройки за 28 минути общо 41 точки в мач от гимназиалната лига. Играе и в колежанската лига отвъд океана, след което се завръща в Европа и се състезава професионално във Франция и в Гърция.

От 2022 година е селекционер и на всички национални отбори на Гърция по 3x3. Съвместно с легендарния израелец с български корени Пини Гершон, Цагаракис води миналото лято два международни кампа за индивидуална работа с подрастващи в Сърбия.

Камп 1 започва на 20 юли и ще продължи до 27 юли, като всички тренировки ще се провеждат в новия спортен комплекс на града и в новата баскетболна зала „СамЕлион“. Камп 2 започва на 27 юли и ще продължи до 3 август на същото място. Тренировъчната програма включва по две занимания на ден - сутрин и вечер, с основен акцент - фундаментите на правилната стрелба, която Гершон вярва, че се изгражда в ранна детска възраст.

„Много съм щастлив, че това лято ще можем да проведем тези кампове в България и то, в Самоков. Условията са фантастични. Бил съм навсякъде по света, но това, което Петър Георгиев от Рилски спортист е изградил в града, за благото на българския спорт, а не само на българския, е изключително. Анджело Цагаракис е може би най-добрият треньор по стрелба в света в момента, когато говорим за работа с деца. Присъствието му в България е огромен шанс и се надявам, че след тези две седмици в Самоков през лятото, всяко едно дете, което е имало възможността да се докосне до него, ще си тръгне по-добро, с повече баскетболни знания и това ще се оцени и от клубовете“, коментира Пини Гершон за БФ Баскетбол.

Момчетата, които могат да вземат участие са на възраст между 14 и 19-годишна възраст, като с Цагаракис и останалите треньори в камповете, те ще работят и за поставяне на правилните основи в дрибъла и в играта „един на един“. Очаква се да се включат по 60 деца на камп седмично, или общо около 120 деца в рамките и на двете седмици в „СамЕлион“. Местата са ограничени, като подробности за условията и повече информация за камповете и свободните дати може да се получи на email: office@pinigershon.com.

