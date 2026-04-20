Балкан постави на колене Берое в края

Балкан намери трудно пътя към четвъртия пореден успех в НБЛ и остана в играта за първото място преди старта на плейофите на НБЛ. Съставът на Йован Попович матира Берое Стара Загора с 96:89 в мач от 32-ия кръг, който се изигра в зала "Общинска". Интрига не липсваше през цялата среща, но силен край, сътворен от балканци, изигра основна роля за второто последователно поражение на баскерболистите, водени от Даниел Клечков.

Извън редиците на "зелените" бе Демонд Робинсън, но на линия отново бе Илиян Пищиков. От своя страна старозагорският отбор не успя да разчита на Александър Милов, който не влезе в игра.

Ботевградският тим продължава да се намира на второто място с 23 победи и 6 загуби, а "зелено-белите" финишираха на осмото място редовния сезон с 11 успеха и 19 поражения. На 25 април (събота) Балкан ще търси задължителен успех срещу Ботев 2012 в Ботевград, за да запази шансове да завърши на върха, докато Берое почива в последния кръг и вече гледа към плейофите, където в първия кръг ще срещне именно първия в крайното класиране.

Стартът премина под знака на поделеното надмощие, подчинено на честата размяна на стрелби. Джейлън Бенджамин и Александър Матушев влязоха в ролята на основни реализатори за домакините, а от другата страна с тази задача се заеха Димитър Димитров и Джамари Блекман. Така равенството на таблото светна при 27:27 в края на дебютната част.

Балканци първи нарушиха статуквото, взимайки предимство за начало на втория период. „Зелено-белите“ отговориха на предизвикателството за пълен обрат, осъществен от Брет Рийд, Милен Захриев и Рийд. Тадж Грийн и Травис МакКонико се активизираха за ботевградския тим, който обърна хода на събитията за край на първото полувреме и се изстреля при 51:50.

Главните действащи лица от първото полувреме показаха какво могат и на старта на второто, когато поделеното надмощие отново бе факт. “Зелените“ имаха последната дума и се пребориха за аванс от 4 точки след 30 минути игра.

Димитров взе нещата в свои ръце и остави водачеството в ръцете на гостите за начало на заключителната четвърт. Старозагорският отбор имаше други планове, осъществени от Бенджамин, Захариев и Рийд, който провокираха обрата за плюс точка с близо 4 минути, оставащи на часовника. В този момент Димитров и Грийн обединиха усилия, връщайки самочувствието на балканци, които чрез силна серия успяха да си тръгнат с успеха.

Димитър Димитров окрили Балкан към победата със своите 25 точки, допълнени от 5 борби и 5 асистенции. Тадж Грийн навъртя 19 и 6 овладени под двата ринга топки, Таравис МакКонико приключи с 13 и 8 асистенции. Илиян Пищиков се завърна с 13 точки, Джамари Блекман финишира с 11.

Джейлън Бенджамин показа какво може за Берое, отчитайки се с 26 точки и 8 асистенции. Милен Захариев отбеляза 22 точки, като бе 4/4 при стрелбата зад дъгата. Брет Рийд има 17 и 10 борби, Александър Матушев реализира 10.