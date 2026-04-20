Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще...
Чете се за: 02:15 мин.
Карта на вота: "Прогресивна България" води...
Чете се за: 05:40 мин.
Иван Димов с три медала и изравнен европейски рекорд в...
Чете се за: 01:35 мин.
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия...
Чете се за: 00:37 мин.
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Чете се за: 00:27 мин.
Ангел Русев стана за шести пореден път европейски шампион...
Чете се за: 02:57 мин.
Земетресение от 7,3 по Рихтер в Япония
Чете се за: 00:22 мин.
Иван Шишков: Президентът Радев е промяната и това вчера...
Чете се за: 04:02 мин.

Балкан постави на колене Берое в края

от Веселин Михайлов
Ботевградският тим изкова драматичен успех и продължава да таи надежди за спечелването на редовния сезон в НБЛ

Балкан намери трудно пътя към четвъртия пореден успех в НБЛ и остана в играта за първото място преди старта на плейофите на НБЛ. Съставът на Йован Попович матира Берое Стара Загора с 96:89 в мач от 32-ия кръг, който се изигра в зала "Общинска". Интрига не липсваше през цялата среща, но силен край, сътворен от балканци, изигра основна роля за второто последователно поражение на баскерболистите, водени от Даниел Клечков.

Извън редиците на "зелените" бе Демонд Робинсън, но на линия отново бе Илиян Пищиков. От своя страна старозагорският отбор не успя да разчита на Александър Милов, който не влезе в игра.

Ботевградският тим продължава да се намира на второто място с 23 победи и 6 загуби, а "зелено-белите" финишираха на осмото място редовния сезон с 11 успеха и 19 поражения. На 25 април (събота) Балкан ще търси задължителен успех срещу Ботев 2012 в Ботевград, за да запази шансове да завърши на върха, докато Берое почива в последния кръг и вече гледа към плейофите, където в първия кръг ще срещне именно първия в крайното класиране.

Стартът премина под знака на поделеното надмощие, подчинено на честата размяна на стрелби. Джейлън Бенджамин и Александър Матушев влязоха в ролята на основни реализатори за домакините, а от другата страна с тази задача се заеха Димитър Димитров и Джамари Блекман. Така равенството на таблото светна при 27:27 в края на дебютната част.

Балканци първи нарушиха статуквото, взимайки предимство за начало на втория период. „Зелено-белите“ отговориха на предизвикателството за пълен обрат, осъществен от Брет Рийд, Милен Захриев и Рийд. Тадж Грийн и Травис МакКонико се активизираха за ботевградския тим, който обърна хода на събитията за край на първото полувреме и се изстреля при 51:50.

Главните действащи лица от първото полувреме показаха какво могат и на старта на второто, когато поделеното надмощие отново бе факт. “Зелените“ имаха последната дума и се пребориха за аванс от 4 точки след 30 минути игра.

Димитров взе нещата в свои ръце и остави водачеството в ръцете на гостите за начало на заключителната четвърт. Старозагорският отбор имаше други планове, осъществени от Бенджамин, Захариев и Рийд, който провокираха обрата за плюс точка с близо 4 минути, оставащи на часовника. В този момент Димитров и Грийн обединиха усилия, връщайки самочувствието на балканци, които чрез силна серия успяха да си тръгнат с успеха.

Димитър Димитров окрили Балкан към победата със своите 25 точки, допълнени от 5 борби и 5 асистенции. Тадж Грийн навъртя 19 и 6 овладени под двата ринга топки, Таравис МакКонико приключи с 13 и 8 асистенции. Илиян Пищиков се завърна с 13 точки, Джамари Блекман финишира с 11.

Джейлън Бенджамин показа какво може за Берое, отчитайки се с 26 точки и 8 асистенции. Милен Захариев отбеляза 22 точки, като бе 4/4 при стрелбата зад дъгата. Брет Рийд има 17 и 10 борби, Александър Матушев реализира 10.

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
4
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
Спокойно върви предаването на протоколите в София
6
Спокойно върви предаването на протоколите в София

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Баскетбол

Миньор 2015 наказа защитата на Шумен
Миньор 2015 наказа защитата на Шумен
Борислав Младенов бе сред най-резултатните за успех на Виена Баскет в Адриатическата лига Борислав Младенов бе сред най-резултатните за успех на Виена Баскет в Адриатическата лига
Чете се за: 00:57 мин.
Локомотив Пловдив матира Спартак и заключи мястото си в Топ 4 Локомотив Пловдив матира Спартак и заключи мястото си в Топ 4
Чете се за: 03:42 мин.
Разпродадоха билетите за Финалната четворка на Евролигата Разпродадоха билетите за Финалната четворка на Евролигата
Чете се за: 01:00 мин.
Септември 97 с бронз в Адриатическата лига до 15 години Септември 97 с бронз в Адриатическата лига до 15 години
Чете се за: 01:15 мин.
Кендрик Нън посочи Александър Везенков за MVP на сезона в Евролигата Кендрик Нън посочи Александър Везенков за MVP на сезона в Евролигата
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Карта на вота: "Прогресивна България" води почти навсякъде в страната, къде е най-силна подкрепата за Радев?
Карта на вота: "Прогресивна България" води почти...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Тържествен концерт за 150-годишнината от Априлското въстание в НДК Тържествен концерт за 150-годишнината от Априлското въстание в НДК
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Как се разпределят мандатите в новия парламент? Как се разпределят мандатите в новия парламент?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Жълт код за значителни валежи утре Жълт код за значителни валежи утре
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Големите губещи от вота - кои партии не влизат в новия парламент?
Чете се за: 03:17 мин.
Политика
Президентът Йотова: Следващата седмица най-вероятно ще има свикване...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Турски тир падна в дере във Великотърновско, шофьорът е загинал
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Наградите за полет в изкуството: Фондация „Стоян...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
