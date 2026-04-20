Миньор 2015 наказа защитата на Шумен

Миньор 2015 загря за плейофите в НБЛ с втора последователна победа. Момчетата на Ивица Вукотич се справи с Шумен след 113:96 в мач от 32-ия кръг. В зала „Борис Гюдеров“ тимът от Перник държеше водачеството в ръцете си през голяма част от двубоя, но едва в последната част затвърди своето превъзходство, нанасяйки десета поредна загуба в първенството за играчите на Росен Барчовски.

В игра за „жълто-зелените“ се завърна Джейлън Бар.

„Чуковете“ вече си бяха подпечатали седмата позиция с 15 успеха и 14 поражения, а шуменският отбор заема последното 11-то място с 3 победи и 26 загуби. На 25 април (събота) Миньор ще приключи редовния сезон с гостуване на Локомотив Пловдив в Димитровград. От своя страна Шумен ще приеме Черно море Тича.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)





Алекс Уандие, Лазар Станкович и Васил Попов направиха така, че домакините за отрицателно време да се сдобият с двуцифрена разлика. Макар че Майкъл Марш и Клемен Вуга направиха ситуацията за гостите по-благоприятна, „жълто-черните“ нямаха спиране в нападение и се отскубнаха с 12 точки след 10 минути игра.

Игор Кесар и Остин Прайс оставиха непокътната двуцифрената преднина на „чуковете“ във втората част. Костадин Лазаров и Уилям Елис показаха, че „жълто-зелените“ имат сили да отговорят на предизвикателството, но тимът от Перник не допусна колебания и се изстреля при 55:47 на голямата почивка.

Шуменският отбор показа характер и при подновяването на играта, когато Вуга и Лазаров се превърнаха в основата на обрата. Последва ответен удар на Уандие и Прайс, които позволиха на тима от Перник да дръпне с 8 точки в края на предпоследния период.

Домакините се развихриха в нападение и на старта на финалната десетка, когато авансът им отново придоби двуцифрени изражения. Баръш Мустафа и Елис оставиха жива интригата, стопявайки изоставането на гостите в последните 4 минути, но Уандие и Кесар довършиха започнатото за „чуковете“.

Алекс Уандие поведе колоната на реализаторите за Миньор с 19 точки, допълнени от 5 борби. Игор Кесар (6 борби) и Лазар Станкович наниза 18 точки, Остин Прайс завърши с 14 и 6 овладени под двата коша топки. Васил Попов (5 овладени под двата ринга топки) и Монтейвиъс Мърфи отбелязаха по 12 точки, Лъчезар Тошков приключи с 11 и 11 завършващи подавания.

Уилям Елис (6 борби и 6 асистенции) и Клемен Вуга бяха над всички за Шумен с по 22 точки. Костадин Лазаров има 17, 5 овладени под двата ринга топки и 5 завършващи подавания. Баръш Мустафа приключи с 10 точки.