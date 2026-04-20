Локомотив Пловдив матира Спартак и заключи мястото си в Топ 4

Локомотив Пловдив изкова трети пореден успех и окончателно заключи четвъртото място в редовния сезон на НБЛ. Селекцията на Асен Николов подчини Спартак Плевен със 77:67 в среща от 32-ия кръг, изиграна в зала "Сила". Мачът премина през множество обрати, но дебютантът в елита бе безупречен в заключителната четвърт, спечелена с 21:7, за да стопира серията от два успешни верни хода на състава, воден от Желко Лукаич, както и да го откаже от всякакви мечти да намери място сред четирите най-добри преди плейофите.

За успеха на "черно-белите" помогна стрелбата от наказателната линия, където бяха 16/22 срещу 5/9 за "синьо-белите". Освен това "смърфовете" извършиха много по-малко грешки - 9, докато "спартаклии направиха цели 17.

Срещу името на отбора от Пловдив личат 18 победи и 11 победи, а тимът от Плевен се намира на петото място във временното класиране с 16 победи и 13 загуби. На 25 април (събота) Локомотив ще сложи край на редовния сезон с мач срещу Миньор 2015 в Димитровград, докато Спартак ще има визита на Рилски спортист.

По-добрите решения, взети в офанзивен план от Шоу Андерсън и Калил Милър, както и по-солидната отборна защита, тласнаха домакините към двуцифрената разлика на бърза ръка в откриващите минути. Гостите намериха себе си в нападение чрез Павлин Иванов, но издишаха в дефанзивен план и „черно-белите“ си издействаха 5 точки в края на встъпителния период.

Вдигането на оборотите в защита отвориха пътя на спартаклии към пълния обрат в началото на следващата десетка. „Черно-белите“ върнаха жеста в това отношение и се възползваха от точния мерник на Грант Сингълтън, за да си върнат предимството и да се приберат в съблекалнята при 41:37.

Стартът на третата част бе подвластен на слабата резултатност, кратките размени на серии и смените на лидерството. Спартаклии заложиха на стрелбата зад арката и това бе ключът да се настанят трайно на лидерската позиция, както и да си извоюват 5-точков актив след 30 минути игрово време.

Заздравяването на защитата, съчетана със соловите изпълнения на Томислав Минков и Сингълтън, окрилиха отбора от Пловдив към нов обрат при откриването на заключителната четвърт. Тимът от Плевен излезе за момент от летаргията в стремежа си да отвърне на предизвикателството, но Дъвъръл Рамзи и Сингълтън излязоха на сцената, подпечатвайки ключовия успех на дебютанта в елита.

Томислав Минков запали искрата за Локомотив със своите 17 точки. Калил Милър се прибра съблекалнята с 16 и 14 борби, Грант Сингълтън финишира с 15, 5 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции. Шоу Андерсън се разписа с 10 точки.

Павлин Иванов блесна за Спартак с 19 точки, 5 борби и 7 асистенции. Ноел Браун се отчете с 12 и 8 овладени под двата ринга топки, Мартин