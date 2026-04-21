София приема турнира за Купата на БФБаскетбол при девойките

София ще бъде домакин на турнира за Купата на Българската федерация по баскетбол за девойки, съобщиха от централата. Надпреварата ще се проведе на 29 и 30 април в зала "Триадица“.

В състезанието ще участват отборите на Шампион 2006, Септември 97, Берое Стара Загора и Локомотив, които ще се изправят един срещу друг в директни елиминации.

Полуфиналите са насрочени за 29 април, като от 15:00 часа Шампион 2006 ще срещне Септември 97, а от 17:00 часа Берое Стара Загора ще се изправи срещу Локомотив.

Финалният ден е 30 април. От 15:00 часа ще се играе двубоят за третото място между загубилите от полуфиналите, а големият финал, който ще определи носителя на трофея, започва в 17:00 часа.

Очаква се оспорвана надпревара между водещите тимове в тази възрастова група.